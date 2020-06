EN DIRECT - Coronavirus : suivez l'évolution de la situation du lundi 29 juin

EN DIRECT

Une journée de juin presque normale pour beaucoup de Français, mais un lendemain d'élections massivement désertées par les Français. Interrompues à l'issue du premier tour, en mars dernier, suite au déferlement de la vague de coronavirus sur la France, les élections municipales ont sonné l'échec du défi des autorités de faire revenir les électeurs vers les urnes, dimanche. Des électeurs marqués par l'expérience de la crise sanitaire liée au Covid-19, bien que la tendance soit aujourd'hui au reflux épidémique. Dans le monde, le bilan a dépassé les 500.000 morts et les 10 millions de cas. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Une abstention record a été enregistrée au second tour des élections municipales, malgré les précautions sanitaires exceptionnelles

Le Covid-19 a fait plus de 500.000 morts dans le monde

Le Brésil va produire jusqu'à 100 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus

Les Français ont déserté les bureaux de vote

Le second tour des élections municipales, dimanche, a vu les craintes des autorités concernant l'abstention se confirmer. Après un premier tour marqué par une forte abstention liée à la vague de coronavirus tout juste arrivée en France, le second tour bat tous les records. Malgré les précautions sanitaires exceptionnelles mises en place pour le scrutin, les électeurs ont déserté les bureaux de vote.

À 17 heures, la participation s'élevait à 34,67%, soit le taux le plus bas de la Ve République pour des élections municipales. Selon les instituts de sondage, les chiffres de l'abstention devaient encore grimper pour se situer à un niveau historique, entre 59% et 60%, soit environ 12 points de plus que pour le second tour de 2014.

Macron à Berlin pour défendre le plan franco-allemand de relance européenne

Au lendemain des élections municipales, Emmanuel Macron entame une semaine clé, dont l'une des priorités est le plan de relance promis pour la rentrée afin de soutenir une économie paralysée par le coronavirus et une décentralisation du pouvoir au profit des préfets de départements, l'échelon qu'il privilégie désormais. "Je suis pour l'État départemental", a-t-il récemment affirmé à ses interlocuteurs.

Après avoir reçu les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, lundi, le chef de l'État s'envolera vers le château de Meseberg, au nord de Berlin, pour une rencontre bilatérale avec la chancelière Angela Merkel, suivie d'une conférence de presse lundi soir. L'occasion d'une deuxième prise de parole, cette fois pour défendre le plan franco-allemand de relance européenne, qui propose de distribuer 500 milliards d'euros de subventions européennes aux pays les plus touchés par la pandémie. Toutefois, Emmanuel Macron doit encore en convaincre les pays "frugaux" du nord de l'Europe avant et lors d'un sommet à Bruxelles mi-juillet.

Reflux épidémique en métropole, situation préoccupante en Guyane

Dans le dernier bilan, communiqué vendredi par le ministère de la Santé, la France avait enregistré 26 nouveaux morts dans les hôpitaux liés au Covid-19 en 24 heures, portant le nombre total des décès à 29.778. Les chiffres de la mortalité n'ont pas été actualisés, ni samedi, ni dimanche soir.

En Guyane, la circulation du virus reste "particulièrement active et préoccupante", a rappelé vendredi la Direction générale de la santé. Les trois experts envoyés sur place par le ministère pour "coordonner le dispositif de gestion de crise, viennent de finaliser leur mission", a indiqué le ministère. "Ils rendront leur rapport dans les jours à venir", alors que le second tour des élections municipales a été reporté dans ce territoire ultra-marin.

Vaccin expérimental au Brésil

Le Brésil va produire jusqu'à 100 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus sur lequel travaille l'université d'Oxford avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca. Un contrat de 127 millions de dollars a été passé. Ce vaccin expérimental est un des plus prometteurs parmi les dizaines de vaccins en cours d'élaboration dans le monde.

Plus 500.000 morts dans monde, 10 millions de cas

À l'échelle mondiale, la pandémie de coronavirus a fait plus de 500.000 morts, selon un bilan établi par l'AFP. Quelque 10 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le début de l'épidémie, dont au moins 4.806.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris. L'Europe est le continent le plus touché, avec 2,64 millions de cas, mais en nombre de morts, les États-unis sont largement en tête. Le pays comptabilise plus de 125.709 décès et 2,53 millions de cas de contaminations, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, alors que la pandémie semble hors de contrôle singulièrement dans le sud du pays, déjà le plus frappé au monde.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec près de 56.000 morts, le Royaume-Uni avec plus de 43.550 morts et l'Italie avec plus de 34.700 morts.