Liban : plus de 200 enfants tués en moins de deux mois

Plus de 200 enfants ont été tués au Liban, près de deux mois après le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah, a alerté l'Unicef mardi, soit en moyenne "plus de trois" par jour. "Bien que plus de 200 enfants aient été tués au Liban en moins de deux mois, une tendance déconcertante se dégage : ces morts sont accueillies avec inertie par ceux qui sont en mesure de mettre un terme à cette violence", a déclaré un porte-parole du Fonds des Nations unies pour l'enfance, James Elder, lors d'un point de presse à Genève.

231 enfants tués au Liban

"Nous devons espérer que l'humanité n'assistera plus jamais à un tel carnage d'enfants comme à Gaza, mais il y a des similitudes effrayantes pour les enfants du Liban", a-t-il affirmé. "Au Liban, de la même manière qu'à Gaza, l'intolérable se transforme tranquillement en acceptable", a ajouté le porte-parole, dénonçant "une normalisation silencieuse de l'horreur".

Le mouvement pro-iranien Hezbollah a ouvert un front contre Israël au lendemain de l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza, disant agir ainsi en soutien au mouvement islamiste palestinien. Après un an d'échanges de tirs transfrontaliers dans le sud du Liban, le Hezbollah et Israël sont entrés en guerre ouverte le 23 septembre, et l'armée israélienne mène des incursions dans le sud du Liban depuis le 30 septembre.

"Le chiffre d'un peu plus de 200 (enfants tués, ndlr) a été atteint qu'au cours des deux derniers mois" et "il y en a eu au moins 231" de tués au Liban depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023, a indiqué James Elder. L'Unicef "ne nomme pas" les responsables "mais quiconque suit les médias devrait avoir une idée assez précise de la manière dont ces enfants ont été tués, de l'endroit d'où les roquettes ont été tirées, de l'endroit où ces enfants se trouvaient, de l'endroit qu'ils fuyaient.... la même chose qu'à Gaza", a relevé le porte-parole.

Plus de 3.500 personnes ont été tuées au Liban depuis le 8 octobre, selon le ministère de la Santé, la majorité depuis le 23 septembre. Côté israélien, 46 civils et 78 militaires ont été tués. Israël dit vouloir éloigner le Hezbollah des régions frontalières du sud du Liban pour assurer le retour chez eux des quelque 60.000 habitants du nord d'Israël déplacés par les tirs du mouvement depuis plus d'un an. Au Liban, des dizaines de milliers d'habitants ont été également déplacés.