Le pape évoque les accusations de «génocide» à Gaza

Le pape François évoque pour la première fois les accusations de "génocide" à Gaza visant Israël, dans un livre à paraître et dont des extraits ont été publiés dimanche en Italie. "D'après certains experts, ce qui se passe à Gaza a les caractéristiques d'un génocide. Il conviendrait d'étudier cela attentivement afin de déterminer si (la situation) correspond à la définition technique formulée par les juristes et les organismes internationaux", estime le pape.

Un rapport de l'ONU et des accusations croissantes

Ces propos sont tirés du nouveau livre de François, L'espérance ne déçoit jamais. Pèlerins vers un monde meilleur, à paraître mardi en Italie, en Espagne et en Amérique du Sud, et dont le quotidien La Stampa a publié dimanche des extraits. Le souverain pontife fait régulièrement référence à des génocides passés, notamment celui des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, des Arméniens sous l'Empire ottoman, des Tutsis au Rwanda et des chrétiens du Moyen-Orient. Cependant, c'est la première fois qu'il emploie publiquement le terme de "génocide" dans le cadre des opérations militaires israéliennes à Gaza, sans toutefois l'adopter comme un jugement définitif.

Jeudi, un comité spécial des Nations unies a publié un rapport estimant que les méthodes de guerre employées par Israël "correspondent aux caractéristiques d'un génocide". Ce rapport, qui doit être présenté à l'Assemblée générale de l'ONU à New York, a déjà été condamné par les États-Unis. Le comité spécial de l'ONU, chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés, existe depuis 1968.

Les conséquences humanitaires et politiques

Ce n'est pas la première fois qu'Israël est accusé de génocide depuis le début de la guerre, il y a plus d'un an. L'Afrique du Sud a notamment intenté une procédure en ce sens devant la Cour internationale de justice (CIJ), avec le soutien de plusieurs autres pays, dont la Turquie, l'Espagne et le Mexique. Selon le dernier bilan communiqué dimanche par le Hamas, les opérations israéliennes ont fait 43.846 morts, en grande majorité des civils. Ces attaques sont des représailles après le massacre de 1.206 personnes en Israël commis par des commandos du mouvement islamiste Hamas le 7 octobre.

Par ailleurs, le pape François a régulièrement appelé au retour des otages israéliens. Jeudi, il a rencontré au Vatican un groupe de 16 ex-otages libérés après des mois de captivité à Gaza, réitérant son soutien aux victimes de ce conflit.