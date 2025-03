Pascal Praud et vous - «On me prend vite pour une cinglée !» : Gabrielle Cluzel, mère de sept enfants, évoque le regard de la société

Auteure du livre "Yes Kids", la journaliste Gabrielle Cluzel, mère de sept enfants, était l'invitée de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Elle raconte que le fait d'avoir autant d'enfants n'est pas très bien perçu dans la société. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Quatre filles et trois garçons, âgés de 12 à 27 ans : Gabrielle Cluzel a eu sept enfants avec son mari. Invitée dans l'émission Pascal Praud et vous à l'occasion de a publication de son livre Yes Kids (Oui aux enfants, NDLR), la journaliste se confie sur le regard de la société. "Vous êtes regardée bizarrement. Aujourd'hui, c'est très transgressif (...) Il n'y a rien de plus consensuel que de dire 'je n'ai pas envie d'avoir d'enfants'. Sept enfants, je ne le crie pas sur tous les toits parce qu'on me prend vite pour une cinglée !", affirme-t-elle sur Europe 1.