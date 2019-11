"Il est motivé à continuer son aventure jusqu'au bout" : Annika, la fille de Mike Horn, rassure sur l'état de son père

INTERVIEW

"Les dernières nouvelles sont bonnes." Alors que le célèbre explorateur Mike Horn, qui traverse l’océan Arctique à ski, semblait en mauvaise posture, sa fille, Annika Horn s'est montrée rassurante. Il faut dire que les clichés postés sur internet montrent l’explorateur, accompagné de son collègue norvégien Borge Ousland, sérieusement amoché. Lui et son camarade souffrent d'engelures à cause du froid extrême, jusqu'à -45 degrés.

"Le vent a changé en leur faveur"

"Il a pris le temps de se reposer, pendant une tempête qui a lieu en ce moment au pôle Nord. Et finalement, le vent a changé en leur faveur", explique-t-elle. Un repos bienvenu, qui leur a permis de se remettre des événements de la semaine passée. Mike Horn et son compère d'expédition sont à tombés à l'eau plusieurs fois, traversant une glace devenue extrêmement fine à cause du réchauffement climatique.

"J'ai l'impression qu'il est à nouveau de bonne humeur. Et qu'il est motivé à continuer son aventure jusqu'au bout", affirme Annika Horn. Les deux aventuriers ont encore une semaine de voyage avant de boucler leur parcours. Mais vu leur état, il n'est pas certain qu'ils puissent finir en venir à bout à pied, comme prévu. "C'est difficile de juger. Mais pour l'instant, il ne veut pas entendre parler de l’option hélicoptère." Les secours norvégiens restent tout de même sur le pied de guerre, près à intervenir en cas de besoin.