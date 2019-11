L’explorateur Mike Horn en danger dans les glaces de l’Arctique

D'après ses filles, Mike Horn est en danger. Un plan d’urgence pourrait être déclenché pour secourir l’explorateur Sud-africain, qui traverse en ce moment l’océan Arctique à skis de randonnée. En raison d’une glace fragilisée, il est tombé dans l’eau. L’aventurier est donc véritablement en mauvaise posture.

Et il est vrai que les clichés postés sur internet montrent l’explorateur, accompagné de son collègue norvégien Borge Ousland, sérieusement amoché. Lui et son camarade souffrent d'engelures à cause du froid extrême, jusqu'à -45 degrés. Le nez du Sud-Africain est en train de noircir, tout comme ses orteils, ce qui complique la progression sur cette mer de glace, devenue extrêmement instable.

Des stocks de nourriture très faibles

Mike Horn et son compère d'expédition sont à plusieurs reprises tombés à l'eau. Ils ont traversé la glace devenue extrêmement fine à cause du réchauffement climatique. Autre difficulté : la dérive des énormes icebergs sur lesquels les deux explorateurs skient en tirant leur traineau. En raison d'un vent peu favorable, les blocs de glace ont tendance à revenir vers le Pôle Nord.

Le périple est donc bien plus long que prévu, et les stocks de nourriture, eux, sont désormais très faibles. Il leur reste juste ce qu'il faut de rations pour atteindre leur objectif, à 500 kilomètres de là.

Pour l'heure Mike Horn et son camarade refusent d'être secourus. Ils pensent pouvoir y arriver tout seuls. Mais si cela venait à échouer, les sauveteurs norvégiens se tiennent prêt à intervenir.