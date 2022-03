«Le train est le plus sûr», à la gare de Kiev, les civils privilégient le train pour fuir

La guerre en Ukraine ne cesse de s'enliser et les civils ne semblent clairement plus épargnés par l'armée russe. Les services de renseignements ukrainiens l'accusent d'avoir tué sept personnes vendredi 11 mars, des civils tentant d'emprunter un des fameux couloirs humanitaires mis en place près de Kiev. La pression russe est de plus en plus forte sur la capitale et les civils tentent de fuir par train.

"Le train est le plus sûr"

Dernier rappel pour le train 86-25, direction Kiev-Lviv, juste à l'heure sur la voie numéro 3. A 14h50, le convoi commence à rouler mais il est trop tard pour Serguei : "rien de grave, on prendra un prochain train où on partira ailleurs" commente-t-il au micro d'Europe 1.

Lourdement chargés, Yvan et Violetta optent pour la voix de la raison et choisissent aussi le train : "en voiture, c'est très dangereux, on peut se faire tirer dessus. Comme l'espace aérien est fermé et que l'on ne peut pas voler, le train est le plus sûr" explique Yvan.

Pas besoin de prévoir de la monnaie, le billet est gratuit : "Les gens attendent le train et s'assoient. Celui qui parvient à monter, tant mieux. Celui qui n'est pas monté attend le prochain" détaille Yvan.

Rentrer avant que les fleurs fraîches ne sèchent

Ce sera le cas de Liena en retard. La seule chose qu'elle n'avait pas prévue : "là, c'est de quoi manger pour les premiers jours, pour nous et pour le chat. Des vêtements pour se changer, des chaussures aussi pour le voyage. C'est tout, et le chat aussi, évidemment !" explique-t-elle.

Dans l'esprit de Liena, c'est bien un départ mais pas un exil : "on part pour une semaine au maximum. On s'est dit qu'on devait rentrer avant que les fleurs fraîches qu'on a laissées chez nous ne sèchent. On a un objectif."

Au quai numéro 10, un train arrive lui aussi juste à l'heure. La ponctualité, comme un dernier élément de paix.