Vatican : comment va se dérouler cette première journée du conclave ?

C'est le jour J ! Le conclave doit débuter ce mercredi après-midi. Les 133 cardinaux électeurs vont s'enfermer dans la Chapelle Sixtine pour élire, parmi eux, le successeur de François et celui qui deviendra le 267e pape de l'histoire. Mais quel est le programme de cette première journée du conclave ?

Le moment du conclave est arrivé. C'est ce mercredi après-midi que les 133 cardinaux électeurs vont s'enfermer dans la Chapelle Sixtine pour élire le nouveau pape. Mais avant cela, les derniers cardinaux qui ne l'ont pas encore fait, emménagent ce matin dans la résidence Sainte Marthe, juste derrière la basilique Saint-Pierre.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ils s'engagent à ne plus communiquer avec l'extérieur sous peine d'excommunication, c'est-à-dire d'être rejeté de l'Église. Le cardinal Mario Zenari était hier au micro d'Europe 1 : "Il n'y a pas d'internet, on a l'obligation de donner notre téléphone portable dès notre arrivée à Sainte Marthe, et ils vont aussi nous couper le réseau".

À lire aussi À quelques heures de l'ouverture du conclave, le Vatican peaufine les derniers préparatifs

Ce mercredi soir, il n'y aura qu'un seul scrutin

À 10 heures, une messe aura lieu dans la basilique Saint-Pierre, célébrée par le cardinal Re. Puis à 16h30, débutera la procession des 133 cardinaux électeurs depuis la chapelle Pauline jusqu'à la Chapelle Sixtine où sera prononcé le célèbre "Extra Omnes", "que tout le monde sorte". Les portes se refermeront et le vote pourra alors commencer.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, il n'y aura qu'un seul scrutin. Les bulletins seront brûlés dans un poêle et si personne n'a obtenu les deux tiers des voix, ce qui est assez probable, une fumée noire devrait être visible depuis la place Saint-Pierre, aux alentours de 19 heures.

Les jours suivants, en revanche, il y aura quatre scrutins : deux le matin et deux l'après-midi. Il faudra donc surveiller la cheminée de la Chapelle Sixtine plusieurs fois par jour.