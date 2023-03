INFO EUROPE 1 – Charles III en France : le dîner royal à Versailles cristallise les colères contre Emmanuel Macron

Les Britanniques sont très inquiets concernant la venue de Charles III en France à partir du dimanche 26 mars. Selon une note du renseignement territorial, qu’Europe 1 s’est procurée, le dîner d’État prévu dans la Galerie des Glaces du château de Versailles concentre toutes les colères, au lendemain d’une neuvième journée nationale de grève contre la réforme des retraites. Si la menace terroriste de cette réception a été classée "T4" par la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), soit le niveau le plus faible, il n’en est pas de même du côté de la contestation sociale.

Ultra-gauche et ultra-droite

Que ce soit l’ultra-gauche antifasciste, l’ultra-droite patriote, les gilets jaunes voire même la mouvance conspirationniste, tous utilisent l’analogie avec le roi Louis XVI pour dénoncer "la prétendue gouvernance monarchique" d’Emmanuel Macron. Le dîner organisé au Château de Versailles, qui doit rassembler 160 convives triés sur le volet et l’ensemble du gouvernement, est "vu comme le symbole du faste et de la monarchie", selon cette note consultée par Europe 1.

Mardi à 18h22, un message a été publié sur le réseau social Télégram appelant les manifestants "à lui gâcher son moment princier". Ces messages à manifester aux abords du château sont très relayés sur les réseaux sociaux, les plus partagés affichant plus de 100.000 vues. Les mouvances contestataires et violentes qui semblent les plus intéressées par cet événement sont l’ultra-droite patriote, l’ultra-gauche antifasciste, la mouvance des ex-gilets jaunes, les antivax et les complotistes.

Certains groupes écologistes radicaux pourraient aussi être tentés de mener des "actions chocs" lors de la visite d’Etat du roi Charles III. "Sans qu’il soit permis d’identifier des projets concrets et élaborés […] le risque de manifestations aux abords du Château de Versailles doit néanmoins être considéré comme sérieux", alerte le renseignement territorial, précisant que la volonté affichée est de venir "perturber et de gâcher l’événement, voire de tout saccager".

Menaces sur l’électricité

Par ailleurs, des appels à couper l’électricité et le gaz fournis au Château de Versailles ont été relayés. Selon les informations d’Europe 1, une réunion à la préfecture des Yvelines a rassemblé la direction du Château, les autorités ainsi que les énergéticiens. Plusieurs vulnérabilités liées à l’alimentation ont été mises au jour. Le fournisseur d’électricité Enedis s’est engagé à prévoir des "plans B". Par ailleurs, des consignes ont été passées aux policiers yvelinois pour sécuriser et protéger certaines installations électriques cruciales pour alimenter le site.

Une réévaluation de la menace doit être réalisée par les services de renseignement ce vendredi, au lendemain d’une mobilisation contre la réforme des retraites qui a rassemblé 1,08 million de personnes dans la rue partout en France.