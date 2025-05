Le président chinois Xi Jinping aux côtés de Vladimir Poutine pour les 80 ans de la victoire contre l'Allemagne nazie

Pendant la trêve de trois jours dans le conflit en Ukraine (8-10 mai), annoncée par Vladimir Poutine, le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie. Ce dernier assistera, aux côtés de son homologue, aux célébrations des 80 ans de la victoire alliée contre l'Allemagne nazie, tout en menant des discussions bilatérales.

Le président chinois Xi Jinping se rendra en Russie du 7 au 10 mai, a annoncé dimanche le Kremlin, pour participer notamment aux côtés de son homologue russe Vladimir Poutine aux célébrations des 80 ans de la victoire alliée contre l'Allemagne nazie.

Un allié politique et économique de la Russie

Dans un communiqué, la présidence russe indique que Xi Jinping prendra part également à des discussions bilatérales portant sur le "développement des relations de partenariat global et d'interaction stratégique" et sur "les problèmes actuels à l'ordre du jour international et régional". "Il est prévu qu'une série de documents bilatéraux, entre les gouvernements et les ministères (russes et chinois, NDLR), soit signée", ajoute le Kremlin.

Cette visite interviendra au moment d'une proposition de trêve de trois jours (du 8 au 10 mai) dans le conflit avec l'Ukraine faite par Vladimir Poutine. En Ukraine, l'annonce de cette trêve a été perçue par des observateurs comme un moyen d'empêcher des frappes ukrainiennes pouvant potentiellement perturber les cérémonies.

La Chine se présente comme une partie neutre et un médiateur potentiel du conflit, mais elle reste un allié politique et économique clé de la Russie, au point que les Occidentaux l'ont qualifiée de "facilitateur décisif" de l'assaut russe - que Pékin n'a jamais condamné.

Les autorités chinoises sont notamment accusées d'aider Moscou à contourner les sanctions occidentales, en lui permettant d'acquérir les composants technologiques nécessaires à sa production d'armements pour la guerre.