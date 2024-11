Pékin appelle au «calme» après la révision de la doctrine nucléaire russe

La Chine calme le jeu. Au lendemain de la signature par Vladimir Poutine du décret élargissant ses possibilités de recours à l'arme nucléaire, le porte parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, a appelé "toutes les parties à rester calmes et faire preuve de retenue, en travaillant ensemble par le dialogue et la consultation pour apaiser les tensions." Lors d'une conférence de presse, il a ajouté que "la position de la Chine, qui encourage toutes les parties à la désescalade (...) et à s'engager en faveur d'une résolution politique de la crise ukrainienne, reste inchangée."

Un appel au respect de l'intégrité territoriale

Au 1.000e jour de son offensive contre l'Ukraine, Vladimir Poutine a signé mardi un décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire, juste après que les Etats-Unis ont autorisé Kiev à frapper le sol russe avec des missiles à longue portée de fabrication américaine. Ce dernier avait prévenu dès fin septembre que tout assaut mené par un pays non nucléaire, mais soutenu par une puissance disposant de l'arme atomique, pourrait être considéré comme une agression "conjointe", nécessitant potentiellement un recours à l'arme nucléaire. Cette révision de la doctrine nucléaire russe a été largement dénoncée par les Occidentaux.

Le président français Emmanuel Macron a notamment dénoncé une posture "escalatoire" de la Russie en Ukraine, appelant Vladimir Poutine "à la raison." "J'ai appelé le président Xi Jinping à utiliser tout son poids, sa pression, sa capacité de négociation à l'égard du président Poutine pour qu'il cesse les attaques", a-t-il affirmé.

Sur le conflit russo-ukrainien, la Chine appelle régulièrement à des pourparlers de paix et au respect de l'intégrité territoriale de tous les pays, sous-entendu Ukraine comprise. Mais elle n'a jamais condamné la Russie pour son invasion à grande échelle du territoire ukrainien, entamée en février 2022. Les relations économiques, diplomatiques et militaires Pékin-Moscou se sont même renforcées.