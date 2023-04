Le président brésilien Lula réaffirme sa volonté d'œuvrer à une «solution négociée» entre la Russie et l'Ukraine

L'ESSENTIEL

Critiqué par les occidentaux pour ses récents propos au sujet de la guerre en Ukraine, le président brésilien Lula da Silva a réaffirmé samedi son refus de "participer" au conflit et sa volonté de contribuer à une "solution négociée" entre Kiev et Moscou. "En même temps que mon gouvernement condamne la violation de l'intégralité territoriale de l'Ukraine, nous défendons une solution négociée pour le conflit", a-t-il déclaré devant la presse à l'issue d'une rencontre à Lisbonne avec son homologue portugais, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Nous avons urgemment besoin d'un groupe de pays qui s'assoient à table aussi bien avec l'Ukraine qu'avec la Russie", a-t-il précisé en soulignant que "le Brésil ne veut pas participer à la guerre, le Brésil veut construire la paix". "Le président Lula estime que le chemin vers une paix juste et durable suppose une priorité à cette voie de la négociation. La position portugaise est différente : elle entend qu'un éventuel chemin vers la paix suppose au préalable le droit pour l'Ukraine de pouvoir réagir à l'invasion", a réagi Marcelo Rebelo de Sousa.

Le président Lula, de retour au pouvoir après avoir déjà gouverné le Brésil de 2003 à 2010, souhaite remettre son pays au centre de la géopolitique mondiale et tente de jouer les équilibristes depuis le début de son nouveau mandat. Il a voyagé dès février à Washington pour une rencontre à la Maison Blanche avec son homologue américain Joe Biden, et a visité récemment la Chine, premier partenaire commercial du Brésil. Mais Lula a suscité une vive polémique en affirmant à Pékin que les États-Unis devaient cesser "d'encourager la guerre" en Ukraine et que l'Union européenne devait "commencer à parler de paix".

"Si vous ne parlez pas de paix, vous contribuez à la guerre", a-t-il réaffirmé samedi à Lisbonne, au premier jour d'une visite d'État de quatre jours chez l'ex-colonisateur dont le Brésil s'est séparé en 1822. Ce déplacement, qui comprendra un passage en Espagne en début de semaine prochaine, est son premier voyage officiel en Europe depuis son investiture en janvier dernier.

Les six chars Leopard promis par l'Espagne à l'Ukraine sont partis par mer vendredi soir et atteindront leur destination dans les prochains jours, a annoncé samedi la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles. "Les Leopard (...) ainsi qu'une vingtaine de véhicules de transport, ont embarqué dans le port de Santander (nord) et se dirigent vers l'Ukraine, où ils arriveront d'ici cinq à six jours", a déclaré Margarita Robles aux journalistes.

"Il y a quatre autres Léopard en réparation et quand cela sera fait, ils partiront aussi en Ukraine", a ajouté la ministre. Madrid avait annoncé l'envoi de ces chars dans le cadre de l'aide des pays européens à l'Ukraine engagée contre l'offensive russe. Après avoir résisté tout l'hiver aux attaques russes sur le front Est, les forces ukrainiennes préparent une contre-offensive pour le printemps ou l'été.

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé samedi l'expulsion de "plus de vingt" diplomates allemands, en représailles selon lui à une mesure similaire prise par Berlin, mais que l'Allemagne n'a pas confirmée.

"Plus de vingt" diplomates allemands sont expulsés de Russie, a indiqué la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, à la chaîne de télévision Zvezda. Interrogé par l'AFP, Berlin n'a pas confirmé l'expulsion de diplomates russes, indiquant seulement avoir été "en contact" avec Moscou "ces dernières semaines sur des questions de personnel".