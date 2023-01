Guerre en Ukraine : pourquoi les chars allemands Leopard 2 sont-ils si convoités par Kiev ?

Ce vendredi, les pays européens et les États-Unis vont se rencontrer sur la base allemande de l'Otan de Ramstein. L'Otan espère convaincre Berlin de livrer à Kiev ses fameux chars lourds Leopard 2, des chars d'exception. La Pologne et la Finlande en possèdent. Ils ont accepté d'en fournir à l'Ukraine. Mais pourquoi ces Leopard 2 sont-ils si convoités par Kiev ?

L'un des véhicules de combat les plus puissants au monde

Le Léopard 2 est l'un des véhicules de combat blindés les plus puissants au monde, aux côtés du Leclerc français et du Challenger britannique. Développé par l'armée allemande au début des années 1970, il mesure 11 mètres de long et dispose d'une autonomie de 450 kilomètres. Très mobile, il peut aller jusqu'à 60 km/h sur route, et possède un canon de 120 millimètres.

Sa puissance de feu jouit d'une excellente réputation au niveau international. Le Léopard 2 a déjà été utilisé sur trois théâtres d'opérations militaires : au Kosovo, en Syrie et en Afghanistan. Depuis 2007, l'Allemagne a construit plus de 3.200 de ces chars de troisième génération. Pour se procurer ce petit bijou de technologie, il faut débourser près de 7 millions d'euros. L'Allemagne n'en possède aujourd'hui plus que 245.

À la veille de la rencontre à Ramstein, Washington a annoncé une nouvelle aide militaire de 2,5 milliards de dollars à Kiev ainsi que la livraison de nouveaux blindés. Le Danemark, pour sa part, enverra les 19 canons Caesar qu'elle vient d'acheter à la France.