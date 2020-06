Le patron de Netflix donne 120 millions de dollars à des universités noires

Reed Hastings, le cofondateur de Netflix, et sa femme Patty Quillin vont décerner 120 millions de dollars à des universités traditionnellement noires, ont-ils annoncé mercredi. "Nous avons tous les deux reçu le privilège d'une belle éducation et nous voulons aider plus d'étudiants, particulièrement des étudiants de couleur, à recevoir le même excellent début dans la vie", ont-ils déclaré dans un communiqué.

Un don réparti entre cinq universités

Au moment où des centaines de milliers de manifestants défilent aux Etats-Unis depuis des semaines pour dénoncer les violences policières et plus largement le racisme systémique, de nombreuses entreprises ont publiquement pris des mesures de soutien au mouvement Black Lives Matter.

Les 120 millions seront répartis également entre Spelman, Morehouse College, deux universités d'Atlanta, et le United Negro College Fund. Ils doivent permettre de financer des bourses de quatre ans pour des dizaines de nouveaux étudiants sur les dix prochaines années.

Des initiatives similaires pour Apple et Google

Ces universités "ont des résultats spectaculaires et pourtant elles sont désavantagées en termes de dons financiers. Les capitaux blancs sont généralement attribués de façon prédominante à des institutions blanches, ce qui perpétue la séparation des capitaux", remarque le couple.

Apple a récemment lancé une initiative dotée de 100 millions de dollars pour lutter contre le racisme systémique, et Google va verser 275 millions pour aider les artistes noirs sur YouTube, participer au financement de petites entreprises afro-américaines et d'autres projets visant à soutenir la communauté.