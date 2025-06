«Squid Game», la série phénomène de Netflix, revient pour une troisième et dernière saison

La série phénomène "Squid Game" tire sa révérence. La troisième et dernière saison de la série coréenne est en ligne depuis ce vendredi matin sur la plateforme Netflix. Et c'est un événement retentissant car "Squid Game" est un véritable succès planétaire.

Squid Game est de retour. La troisième et dernière saison de la série coréenne est en ligne sur Netflix depuis ce vendredi matin. Une série qui a été vue plus de 600 millions de fois dans le monde. La première saison est même la plus regardée sur Netflix et a déjà rapporté 900 millions de dollars à la plateforme.

Des jeux calqués sur notre enfance avec 45,6 milliards de wons à la fin

Un show qui a raflé neuf Emmy Award, l'équivalent des Oscars du cinéma pour la télévision. Mais pour ceux qui sont passés à côté des deux premières saisons, voici un petit résumé. Seong Gi-hun, un homme fauché, se voit proposé un ticket d'entrée pour pouvoir participer à un jeu et empocher plus de 45,6 milliards de wons, soit environ 33 millions d'euros.

Il y a 456 participants et le principe est simple : remporter des épreuves calquées sur des jeux de notre enfance. Si on perd, on est tué. Le protagoniste gagne lors de la première saison mais revient pour se venger et arrêter ce bain de sang. Le succès est tel que Netflix a proposé des expériences réelles et immersives dans plusieurs villes, comme Sydney ou Londres.

À Paris, en décembre dernier, un "1-2-3 soleil" géant a été organisé sur les Champs-Élysées par des influenceurs. Autre signe de succès, une application d'apprentissage de langue a enregistré une hausse de 40% pour le Coréen.