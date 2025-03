Le pape François quittera ce dimanche l'hôpital et aura une convalescence d'«au moins deux mois»

Les médecins du pape François ont annoncé que le souverain pontife quittera ce dimanche l'hôpital Gemelli et rentrera dans la foulée au Vatican. Le pape qui, dans la matinée, fera sa première apparition publique depuis son hospitalisation, le 14 février dernier, pour une double pneumonie.

Le pape François, hospitalisé depuis le 14 février pour une double pneumonie, réintégrera dimanche sa résidence au Vatican, où il effectuera une convalescence d'"au moins deux mois", a annoncé samedi soir l'un de ses médecins.

"Nous espérons qu'il pourra rapidement reprendre ses activités normales"

"Demain, le pape sortira et rentrera à la résidence Sainte-Marthe", où réside habituellement le pontife de 88 ans, a déclaré lors d'une conférence de presse le Pr Sergio Alfieri à l'hôpital Gemelli de Rome. Il devra effectuer "une longue convalescence" d'"au moins deux mois", a-t-il précisé.

"Les progrès ultérieurs se font chez soi, parce que l'hôpital, même si cela peut paraître étrange, est le pire endroit où faire sa convalescence : c'est le lieu où on contracte le plus d'infections", a-t-il expliqué. La sortie du pape, hospitalisé depuis plus de cinq semaines, était très attendue alors que les interrogations s'étaient multipliées sur la capacité de François de reprendre ses activités.

L'état de santé du pape "s'améliore" et "nous espérons qu'il pourra rapidement reprendre ses activités normales", a précisé un autre membre de l'équipe médicale, le Dr Luca Carbone.