Le pape fera dimanche sa première apparition publique depuis mi-février

Le pape François fera dimanche un salut et une bénédiction pour la prière de l'Angélus depuis une fenêtre de l'hôpital Gemelli de Rome, sa première apparition publique depuis son hospitalisation le 14 février, a annoncé samedi le Vatican. "Le pape François a l'intention de faire un salut et une bénédiction depuis l'hôpital Agostino Gemelli de Rome" à la fin de la prière qui "sera publiée sous forme écrite comme ces dernière semaines", a indiqué la salle de presse du Vatican.

Des progrès récents dans la santé du pape

Le pape, âgé de 88 ans, n'a plus présidé la prière hebdomadaire de l'Angélus depuis le 9 février, manquant ce rendez-vous les cinq semaines suivantes, une première depuis son élection en mars 2013. Cette prière est normalement récitée par le pape tous les dimanches à midi en public depuis une fenêtre du palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre, où sont généralement massés des fidèles venus pour le voir et l'écouter.

Cette annonce intervient alors que le Vatican a fait état de progrès récents de la santé du pape, après avoir craint que sa vie ne soit menacée par une pneumonie aux deux poumons. "L'amélioration de l'état clinique du Saint-Père est confirmée", a ainsi écrit le Vatican dans son dernier bulletin médical publié mercredi. La pneumonie de François n'a pas été "éliminée", mais est désormais "sous contrôle", avait-il alors été précisé.

Ce n'est pas la première fois que le pape fera une apparition à l'hôpital Gemelli : le 11 juillet 2021, François avait récité la prière de l'Angélus depuis le balcon de son appartement situé au 10e étage après une opération du côlon, devant des fidèles et des journalistes. En juin 2023, après son opération d'une hernie abdominale, il avait récité l'Angélus au Gemelli de manière privée, sans apparaître au balcon.

Un pape sujet à des maladies respiratoires

Au cours de ses 26 ans de pontificat (1978-2005), le pape Jean-Paul II avait lui aussi récité à plusieurs reprises l'Angélus depuis le Gemelli, à la fois via des enregistrements audios et des apparitions au balcon. La maladie et la longue hospitalisation du pape ont soulevé des questions sur qui pourrait diriger le programme chargé des événements religieux menant à Pâques, la période la plus sacrée du calendrier chrétien. Le Vatican a indiqué mercredi qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise à cet égard.

François est sujet à des maladies respiratoires et a subi l'ablation d'une partie d'un poumon dans sa jeunesse. Malgré ses récentes améliorations, le Vatican n'a pas indiqué quand il pourrait sortir de l'hôpital.