Le nouveau dirigeant syrien reçoit un appel d'Emmanuel Macron qui l'invite en France

La présidence syrienne a annoncé que le président par intérim, Ahmad al-Chareh, a reçu un appel d'Emmanuel Macron qui l'a félicité pour sa nomination pour la période de transition en Syrie. Le chef de l'État en a également profité pour l'invité en France. Ahmad al-Chareh a remercié la France pour son soutien à la Syrie au cours "des 14 dernières années".

Le nouveau dirigeant syrien par intérim, Ahmad al-Chareh, a reçu un appel téléphonique du président français Emmanuel Macron qui l'a félicité et l'a invité en France, a indiqué mercredi la présidence syrienne.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Emmanuel Macron a exprimé "son plein soutien à la phase de transition en Syrie"

Ahmad al-Chareh, qui menait la coalition de groupes armés islamistes sunnites qui a renversé l'ancien président Bachar al-Assad le 8 décembre, a été nommé la semaine dernière président par intérim pour la période de transition en Syrie. Le nouveau dirigeant "a reçu un appel téléphonique de son homologue français, M. Emmanuel Macron", qui l'a félicité pour sa "prise de fonction" comme président, selon la présidence.

À lire aussi Plus de 200.000 réfugiés syriens sont rentrés chez eux depuis la chute d'Assad

Emmanuel Macron a exprimé "son plein soutien à la phase de transition en Syrie" et a souligné "les efforts de son pays pour lever les sanctions contre la Syrie et ouvrir la voie à la croissance et à la reprise", selon cette même source. Ahmad al-Chareh a remercié Emmanuel Macron pour son appel et "pour le soutien de la France envers le peuple syrien au cours des quatorze dernières années", a ajouté la présidence qui précise que le dirigeant syrien a évoqué "les défis actuels, y compris les sanctions économiques imposées" à la Syrie.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Depuis la chute de Bachar al-Assad, Damas a accueilli plusieurs délégations diplomatiques de haut rang, arabes et occidentales, venues rencontrer les nouvelles autorités syriennes. Début janvier, le chef de la diplomatie française Jean-Noël Barrot et son homologue allemande Annalena Baerbock s'étaient rendus à Damas pour rencontrer Ahmad al-Chareh. Jean-Noël Barrot avait indiqué ensuite que certaines sanctions contre la Syrie "pourraient être levées rapidement".