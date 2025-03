Le nombre de déplacements forcés vont augmenter de 6,7 millions d'ici 2026, alerte une ONG

Les coupes "dévastatrices" de l'aide internationale par de grands pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont eu pour effet de priver des millions de personnes vulnérables d'un soutien essentiel à leur survie, a souligné le Conseil danois pour les réfugiés (DRC).

Les guerres, conflits, violences et persécutions vont contraindre 6,7 millions de personnes de fuir leur foyer dans les deux années à venir, a mis en garde vendredi une ONG humanitaire danoise.

"Nous vivons dans une ère de la guerre et de l'impunité"

"Nous vivons dans une ère de la guerre et de l'impunité, et ce sont les civils qui en paient le prix", s'est indignée Charlotte Slente, secrétaire générale de l'organisation, citée dans un communiqué. Le nombre de personnes déplacées dans le monde s'élève actuellement à 122,6 millions, selon DRC.

Un "pic stupéfiant" de déplacements forcés, de 4,2 millions de personnes, est attendu en 2025, a calculé l'organisation. Du jamais-vu depuis 2021. En 2026, les estimations montrent que 2,5 millions de déplacements forcés auront lieu dans le monde, prévient l'organisation humanitaire.

Le Soudan et la Birmanie en première ligne

Les guerres civiles au Soudan et en Birmanie représenteront près de la moitié de tous les déplacements prévus. Au Soudan, la "crise humanitaire la plus urgente au monde" entraînera à elle seule près d'un tiers de ces nouveaux déplacements, selon le rapport, qui rappelle que 12,6 millions de personnes ont déjà été déplacées à l'intérieur du pays et vers les pays voisins.

"La famine a été utilisée comme une arme de guerre, plongeant le pays d'une catastrophe alimentaire à une autre", relève le Conseil danois pour les réfugiés dans son rapport.

En Birmanie, la guerre civile s'est intensifiée sur plusieurs fronts, entraînant le déplacement de 3,5 millions de personnes. Près de 20 millions de personnes, soit un tiers de la population, ont désormais besoin d'une aide humanitaire.

70% seront déplacées à l'intérieur de leur pays

D'ici la fin 2026, le pays connaîtra 1,4 million de déplacements forcés supplémentaires, prédit l'ONG. L'Afghanistan, la République démocratique du Congo, la Syrie, le Yémen et le Venezuela devraient également connaître une hausse des déplacements en raison des conflits armés, du changement climatique, des séquelles de la guerre et de l'instabilité socio-économique.

Sur les 6,7 millions de personnes qui devraient être déplacées d'ici 2026, environ 70% seront déplacées à l'intérieur de leur pays. "Les principaux donateurs abandonnent leur devoir, laissant des millions de personnes dans leur souffrance. Ce n'est pas seulement une crise. C'est un échec moral", a estimé Charlotte Slente.

Selon la secrétaire générale de l'ONG, la suppression de 83% des programmes de l'agence de développement USAID, qui représente une part conséquente de l'aide humanitaire mondiale, est une "trahison des plus vulnérables".