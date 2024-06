Le Soudan connaît l'une des «pires crises» au monde de ces dernières décennies, selon Médecins sans frontières

"Le Soudan est marqué par l'une des pires crises que le monde ait connues depuis des décennies (...) et la réponse humanitaire est profondément inadéquate", a dit Christos Christou sur X. "Il y a des niveaux extrêmes de souffrance à travers le pays et les besoins grandissent de jour en jour", a-t-il ajouté.

Des aides internationales

La guerre au Soudan a éclaté en avril 2023 entre l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo.

>> À LIRE AUSSI - Conflits : hausse «choquante» des violations des droits des enfants en 2023

Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de neuf millions de personnes, selon l'ONU. Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre, pour avoir notamment visé délibérément des civils, bombardé des zones habitées et bloqué l'aide humanitaire, malgré la menace de famine qui pèse sur des millions de Soudanais.

Des groupes de défense des droits humains ainsi que les États-Unis ont aussi accusé les paramilitaires de nettoyage ethnique et de crimes contre l'humanité.