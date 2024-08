Le ministre israélien des Affaires étrangères dit qu'il faut «éliminer rapidement» le nouveau chef du Hamas, Sinouar

"La nomination de l'archi-terroriste Yahya Sinouar à la tête du Hamas, en remplacement d'Ismaïl Haniyeh, est une raison supplémentaire de l'éliminer rapidement et de rayer de la carte cette ignoble organisation", a déclaré Israël Katz sur le réseau social X. L'armée et les autorités israéliennes accusent Yahya Sinouar d'être l'un des cerveaux de l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre en Israël, ce qui fait de lui l'un des hommes les plus recherchés par Israël.

Un conflit qui a commencé en octobre dernier

Le 7 octobre, des commandos du Hamas infiltrés depuis Gaza dans le sud d'Israël ont mené des attaques qui ont entraîné la mort de 1.198 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Sur 251 personnes alors enlevées, 111 sont toujours retenues à Gaza, dont 39 sont mortes, selon l'armée.

En riposte, Israël a lancé une offensive qui a fait jusqu'à présent 39.653 morts, d'après des données du ministère de la Santé du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas, qui ne détaille pas le nombre de civils et de combattants morts.