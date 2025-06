«Le bruit des bombes fait peur» : en Iran, de nombreux départs pour fuir Téhéran

Quelques jours après le début des hostilités entre Israël et l'Iran, et alors que de nouvelles frappes pourraient être assénées par Tel Aviv, une partie de la population iranienne tente de fuir Téhéran. De nombreuses colonnes de voitures sont perceptibles sur les routes de la capitale.

Quelques jours après le début des bombardements entre Israël et l'Iran, l'insécurité a atteint son paroxysme. Et face à la menace de nouvelles frappes, la population iranienne tente de fuir en masse.

Des scènes parties pour durer

Par de rares images qui parviennent des réseaux sociaux, de nombreuses colonnes de voitures sont perceptibles sur les routes de Téhéran, toutes avec l'optique de quitter la capitale.

"J'ai encore raccroché avec quelqu'un il y a cinq minutes. Le bruit des bombes fait peur. Tout ce chaos qui règne aujourd'hui dans les villes fait peur, parce qu'il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Les supermarchés ont été dévalisés. Les gens ne peuvent pas quitter les grandes villes parce qu'il n'y a plus d'essence. Donc quand ils veulent quitter, un trajet d'une heure et demie se fait en 18 heures. En fait, tout est saturé", explique une iranienne expatriée en France, interrogée par Europe 1.

Des scènes de panique inédites, parties pour durer, la situation restant très tendue sur place. Et pour cause, de nouvelles frappes israéliennes sont déjà prévues.