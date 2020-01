Le Brésil critique Macron sur les incendies... en Australie

Le président brésilien Jair Bolsonaro et son chef de gouvernement ont fustigé jeudi "le silence" du président français Emmanuel Macron sur les incendies meurtriers qui ravagent le sud-est de l'Australie. Onyx Lorenzoni, chef de la Maison civile et à ce titre équivalent de chef du gouvernement, a publié jeudi soir une rafale de tweets dénonçant le "silence", idéologique selon lui, d'un président Macron dont les critiques lors des incendies en Amazonie en août et septembre derniers avaient été très mal reçues à Brasilia.

"Ici au Brésil on a du mal à comprendre le silence de @EmmanuelMacron"

Ces incendies, largement dus à la déforestation galopante, ont provoqué une brouille diplomatique entre le Brésil et la France qui n'a toujours pas été soldée. Jair Bolsonaro avait accusé la France notamment de "colonialisme" et n'avait eu de cesse d'affirmer la souveraineté du Brésil sur l'Amazonie après qu’Emmanuel Macron eut critiqué le manque de réactivité du Brésil face à la destruction de régions entières de la plus grande forêt tropicale de la planète.

"Le monde regrette les incendies et les morts en Australie. Ici au Brésil on a du mal à comprendre le silence de @EmmanuelMacron. Des réactions différentes quand il s'agit du Brésil... Vraie préoccupation avec l'environnement ou idéologie socialiste...?", a tweeté en soirée Onyx Lorenzoni, en français, après une série de messages en portugais.

"Macron a attaqué le Brésil avec des fausses nouvelles"

Dans un autre tweet, il affirme : "Macron a attaqué le Brésil avec des fausses nouvelles car ici le Président Bolsonaro ne se soumet pas aux idées socialistes". Mercredi, il avait déjà dénoncé le "silence assourdissant de Macron et de l'’Europe verte’" sur les incendies en Australie. Dans son direct sur Facebook jeudi soir, le président Bolsonaro a emboîté le pas à son chef du gouvernement et fait mine de s'interroger : "Macron a dit quelque chose jusqu'ici ? Il a parlé de remettre en question la souveraineté de l'Australie ?".

Jair Bolsonaro a proposé de l'aide à l'Australie pour combattre les incendies qui ont fait au moins huit morts, mais sans fournir de précisions. Face à la vie émotion dans le monde, le Brésil avait tenté en août de minimiser l'ampleur des incendies en Amazonie et le président Bolsonaro avait accusé des ONG d'avoir provoqué des départs de feu.