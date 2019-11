Comment la France va faire payer les automobilistes... chinois !

A l’occasion de la visite présidentielle d’Emmanuel Macron en Chine, le géant français des parkings, Indigo, a signé un partenariat pour développer et gérer les parkings en Chine. Un contrat gigantesque et lucratif : en Chine, il y a proportionnellement deux fois moins de places de parking pour se garer. Et donc à qui fait-on appel pour faire le ménage sur la voirie ? Aux Français, les champions du monde pour faire payer les automobilistes ! L’entreprise est leader mondial des parkings payants.

Indigo possède toute la panoplie : le parking en sous sol, mais aussi sur la voirie, avec l'horodateur payant ou l'application mobile OpNGo. Et bien sûr les agents dans la rue - Streetéo - chargés de vous distribuer les amendes, maintenant appelées FPS (Forfait Post-Stationnement), si vous n'avez pas payé. Et ce redoutable arsenal, le monde entier nous l'envie...et nous l'arrache. Indigo, entreprise française, est présente aux Etats-Unis (New-York, Boston), Canada, Espagne, Brésil, Colombie, Suisse, Belgique et maintenant la Chine.

Un savoir-faire maîtrisé par Indigo

La France a été pionnière pour faire des parkings en sous-sol, avec l'idée de rendre la ville aux piétons. A Shanghai, sur son stand, et cela impressionne les Chinois, Indigo montre l'Avenue des Champs Elysées, sans voitures garées car, il y a des parkings en sous-sol. Ensuite, il faut savoir faire payer l’automobiliste et fluidifier au maximum les rotations : un savoir faire que maîtrise parfaitement Indigo. Et, c'est là, le talent caché de la France à l'international.

Autant la France n'arrive pas à exporter ses produits, autant, elle excelle pour exporter ses services. Dans le traitement des eaux, par exemple, nous sommes leader mondial avec Veolia et Suez. Mais, c'est aussi Sodexo, par exemple, pour les cantines scolaire du monde entier.