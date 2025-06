PORTRAIT - Historien, admirateur de Donald Trump... Qui est Karol Nawrocki, le nouveau président polonais ?

Ce dimanche, Karol Nawrocki est devenu le nouveau président de la Pologne. Cet historien de formation s'est imposé au second tour de l'élection présidentielle avec 50.89% des voix. Spécialiste du monde criminel, il a déjà prévu la mise en place de certaines mesures et souhaite s'inspirer de son homologue américain qu'il admire tant, Donald Trump.

"La Pologne d'abord, les Polonais d'abord". Le slogan de Karol Nawrocki a su convaincre. L'historien nationaliste et spécialiste du monde criminel a remporté dimanche l'élection présidentielle polonaise avec 50.89% des voix contre 49.11% pour son opposant Rafał Trzaskowski. Le nouveau président de la Pologne avait notamment reçu le soutien de Donald Trump peu avant le premier tour. Mais qui est vraiment Karol Nawrocki ?

Natif de Gdansk

Le président polonais est originaire de la cité portuaire de Gdansk, située dans le nord de la Pologne, où il y est né en 1983. Dans les années 2000, il étudie dans la section sportive d'un lycée et pratique alors la boxe et le football. En 2009, Karol Nawrocki rejoint l'Institut de la mémoire nationale (IPN) dont l'objectif principal est d'enquêter sur les crimes nazis et communistes.

Il y travaille jusqu'en 2017 avant d'y revenir en 2021, mais cette fois-ci en tant que président, après avoir été élu par le Parlement. Ses recherches portent sur le crime organisé à l'époque communiste, l'histoire du sport et l'opposition anticommuniste. Entre temps, il dirige le musée de la Seconde Guerre mondiale.

En 2024, la Russie ajoute l'historien nationaliste sur sa liste de personnes recherchées. La raison ? Ses démarches visant à détruire le prestige des monuments de l'ère soviétique en Pologne.

"Vous allez gagner"

Pour se faire élire, Karol Nawrocki s'en est pris au million de réfugiés ukrainiens vivant en Pologne. Bien qu'il se soit engagé à soutenir l'Ukraine dans son conflit avec la Russie qui a débuté en février 2022, le spécialiste du monde criminel s'oppose toutefois à l'adhésion à l'Otan du pays de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Karol Nawrocki dénonce notamment les aides accordées aux réfugiés ukrainiens en Pologne.

Il reproche aussi à Kiev de ne pas faire assez preuve "de gratitude pour ce que les Polonais ont fait" et accuse Volodymyr Zelensky d'"insolence" vis-à-vis de la Pologne. Le nouveau président polonais a tenu à rappeler que les prestations sociales étaient "avant tout destinées aux Polonais". Karol Nawrocki estime aussi que dans les "files d'attente chez les médecins et dans les hôpitaux", les Polonais devraient "avoir la priorité".

Pour diriger, Karol Nawrocki semble vouloir s'inspirer du président des États-Unis Donald Trump. Alors que le premier tour de l'élection présidentielle polonaise approchait, le candidat s'est rendu à la Maison Blanche afin de rencontrer son futur homologue américain à l'emblématique cravate rouge. Donald Trump lui affirme alors : "Vous allez gagner". Prédiction qui s'est réalisée.

Enfin, Karol Nawrocki souhaite mettre en place des contrôles à la frontière avec l'Allemagne. L'objectif de cette mesure serait d'empêcher l'entrée des migrants illégaux.