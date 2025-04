La France pourrait reconnaître l'Etat palestinien «en juin», a déclaré Emmanuel Macron

Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP / © Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Emmanuel Macron a annoncé que la France pourrait reconnaître un État palestinien en juin, lors d'une conférence coprésidée avec l'Arabie saoudite à New York. "On doit aller vers une reconnaissance et donc dans les prochains mois on ira", a déclaré le président français dans une interview à l'émission "C'est à vous" sur France 5.