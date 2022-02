La Chine inaugure le plus grand tunnel sous-marin du monde à Shanghai

C’est une véritable prouesse technologique que vient de réaliser la Chine. Elle inaugure le plus long tunnel sous-marin du pays. Une autoroute à six voies qui passe sous le lac Taihu aux portes de Shanghai. Près de 11 kilomètres, 10,79 kilomètres pour être précis, sous l’eau certes, c'est 3 km de moins que le tunnel de Royfast en Norvège, mais celui-ci est beaucoup plus large.

Et surtout les travaux n’auront duré que 4 ans grâce à l’utilisation de nouvelles techniques pour étanchéifier le tunnel et surtout l’utilisation d’un monstre mécanique pour creuser jusqu’à 20 mètres de profondeur sous le lac. Une fierté nationale que décrit Wang Tongzhou le président de l’entreprise en charge du chantier. "Cette méga machine est le premier tunnelier de 16 mètres conçu et fabriqué entièrement en Chine, ce qui signifie que nous n'avons plus besoin d'utiliser des tunneliers de fabrication étrangère pour construire de très grands tunnels", a-t-il expliqué.

D'autres projets faramineux en préparation

Et ce n’est pas fini puisque la Chine construit actuellement toute une série d’infrastructures plus gigantesques les unes que les autres comme le tunnel le plus long de Chine en banlieue de Pékin ou encore de créer un autre tunnel sous-marin encore plus gigantesque que celui de Shanghai. Il sera cette fois de… 123 km sous la mer de Boha, dont les travaux sont estimés à 32 milliards d’euros.