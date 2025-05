Corée du Nord : Kim Jong-un furieux après l'échec d'une cérémonie de lancement d'un navire de guerre

Après la présentation d'un navire de guerre qui s'est soldée mercredi par un échec, le dirigeant de la Corée du Nord s'indigne de "l’effondrement de la dignité et du respect de soi de notre État". Kim Jong-un assure que ces "erreurs" seront "traitées" au plus vite.

En présentant son nouveau destroyer dernière technologie, la Corée du Nord voulait une nouvelle fois montrer toute la puissance militaire et technologique du pays. Cette exhibition publique effectuée mercredi ne s'est finalement pas passée comme prévu. Alors que le navire de guerre allait faire sa mise à l'eau dans le port de Chongjin, le toboggan de lancement de la poupe s'est détaché, entrainant un déséquilibre et endommageant la coque du bateau de 5.000 tonnes.

Présent sur les lieux, le chef d'État Kim-Jong-un n'a visiblement pas apprécié cette déconvenue, l'homme à la tête du pays depuis 2011 a déclaré jeudi que cet événement représentait "l’effondrement de la dignité et du respect de soi de notre État".

Après cette humiliation, le chef d'État a ordonné la réparation du destroyer avant la réunion du parti en juin prochain. Un délai qui pour de nombreux spécialistes est impossible à honorer. Kim Jong-un a également déclaré que ces "erreurs irresponsables" seraient "traitées" lors de cette même réunion.

L'agence de presse nationale a par la suite annoncé dans un communiqué : "Kim Jong-un a fait une évaluation sévère en disant qu’il s’agissait d’un accident grave et d’un acte criminel causé par une négligence absolue, une irresponsabilité et un empirisme non scientifique qui est hors de portée du possible et ne peut être toléré".

Épaulé par la Russie

Au-delà de cet insuccès, cet échec montre bien la volonté de la Corée du Nord de moderniser son arsenal militaire. Le mois dernier, Pyongyang avait dévoilé un navire type destroyer, affirmant que le bateau était équipé des armes les plus puissantes et qu'il entrait en service au début de l'année prochaine. Certains experts assurent même que ce type de navire pourrait être susceptible d'accueillir des missiles nucléaires tactiques de courte portée.

En raison de sa forte puissance terrestre, la Corée du Nord souhaite continuer à développer sa force maritime (dont la plupart des navires datent de l'ère soviétique) afin d'augmenter ses capacités offensives et défensives, mais également sa puissance de feu. Depuis quelques mois, le royaume ermite multiplie ainsi des exercices de tir de missiles en direction de la mer du Japon.

Pour perfectionner sa technologie militaire, la Corée du Nord bénéficie d'un allié de taille. La collaboration avec la Russie ne cesse de s'intensifier, notamment depuis le début de l'invasion en Ukraine. D'après plusieurs experts sud-coréens, la construction de ce type de navires n'aurait pas été possible sans l'intervention russe.