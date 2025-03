La Corée du Nord a envoyé 3.000 soldats supplémentaires en Russie cette année, selon Séoul

L'armée sud-coréenne a indiqué ce jeudi avoir déployé 3.000 soldats supplémentaires en Russie depuis le début de l'année 2025, pour soutenir son allié russe. La Corée du Nord continue également de fournir à la Russie des missiles, de l'artillerie, ainsi que des munitions.

La Corée du Nord a déployé 3.000 soldats supplémentaires en Russie cette année en soutien à l'invasion russe de l'Ukraine, a indiqué jeudi l'armée sud-coréenne, nouvelle illustration du rapprochement des deux pays.

L'armée sud-coréenne a déclaré que Pyongyang continuait par ailleurs de fournir à Moscou des missiles, de l'artillerie et des munitions.

4.000 militaires nord-coréens tués ou blessés sur les 11.000 initialement déployés

"On estime que 3.000 soldats supplémentaires ont été envoyés en renfort entre janvier et février", a annoncé le comité des chefs d'état-major interarmées (JCS) sud-coréen, précisant évaluer à 4.000 les militaires nord-coréens tués ou blessés sur les 11.000 déployés initialement en Russie. Ni Moscou ni Pyongyang n'ont confirmé ni infirmé à ce jour la présence de militaires nord-coréens en Russie.

"Jusqu'à présent, on estime que la Corée du Nord a fourni une quantité importante de missiles balistiques à courte portée (SRBM), ainsi qu'environ 220 unités de canons automoteurs de 170 mm et de lance-roquettes multiples de 240 mm", précise le JCS. Cette source a estimé que "ces chiffres pourraient augmenter en fonction de la situation sur le champ de bataille".

La Russie et la Corée du Nord, alliés communistes tout au long de la guerre froide, ont renforcé leurs liens militaires depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022. Tous deux ont conclu en juin 2024 un traité de défense mutuelle qui prévoit une aide militaire immédiate et réciproque en cas d'attaque contre l'un des deux pays.

La Corée du Nord développe les drones explosifs

Jeudi, l'agence d'Etat nord-coréenne KCNA a rapporté que le dirigeant Kim Jong Un avait supervisé l'essai de nouveaux drones explosifs recourant à "l'intelligence artificielle" (IA). Selon KCNA, les appareils présentés à Kim Jong Un étaient "des drones de reconnaissance et explosifs de diverses sortes" produits par un organisme nord-coréen.

Les engins de reconnaissance, d'un nouveau type, sont capables de "suivre et surveiller différentes cibles stratégiques et les activités de soldats ennemis sur terre et en mer", d'après la même source. Les drones explosifs ont quant à eux démontré leur potentiel de frappe, qui pourra "être utilisé pour des missions d'attaque tactique variées", a assuré KCNA.

Des experts estiment que le développement de drones par la Corée du Nord pourrait être le fruit du renforcement de son alliance avec la Russie. Yang Moo-jin, président de l'université des études nord-coréennes à Séoul, a confirmé que le développement de "systèmes d'armes sans pilote comme les drones" figurait parmi les priorités actuelles de Pyongyang.

En 2024, la Corée du Nord, un pays doté de l'arme nucléaire, avait accusé la Corée du Sud d'avoir fait voler des drones au-dessus de sa capitale, ce que Séoul avait démenti. Cet épisode, ajouté aux attaques de drones subies par les troupes nord-coréennes sur le front ukrainien, a "probablement fait réaliser au président Kim Jong Un l'urgence de développer rapidement ces systèmes d'armes", souligne M. Yang.

"La Russie disposant d'un certain niveau de capacité technologique, nous pouvons supposer que l'envoi de troupes (nord-coréennes) pourrait être motivé en partie par la volonté d'accéder à cette technologie", juge-t-il. Des experts ont estimé que la Corée du Nord pourrait tester des armes destinées à être exportées vers la Russie pour être utilisées contre l'Ukraine.