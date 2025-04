Keir Starmer salue la «clarté» de la décision de la Cour suprême sur la transidentité

Une semaine après la décision des magistrats d'acter la définition légale d'une femme sur le sexe biologique, le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est dit mardi "satisfait" de ce qu'il considère être une "clarification" pour "ceux qui doivent rédiger des directives."

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'est dit "satisfait" mardi de la "clarification" apportée par la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni la semaine dernière de fonder la définition légale d'une femme sur le sexe biologique.

"Je salue la décision car elle apporte une vraie clarté. Elle permet à ceux qui doivent rédiger des directives d'être parfaitement clairs sur leur contenu", a-t-il déclaré sur la chaîne de télévision ITV, réagissant publiquement pour la première fois, six jours après le jugement qui a suscité l'inquiétude des personnes transgenres.

"Les femmes transgenres sont des femmes"

Les magistrats de la plus haute instance judiciaire du pays ont unanimement statué le 16 avril que "les termes +femme+ et +sexe+ dans la loi sur l'Egalité de 2010 se réfèrent à une femme biologique et à un sexe biologique". Ce jour-là, un porte-parole du gouvernement avait déjà estimé que la décision apportait de "la clarté (...) pour les femmes et les prestataires de services tels que les hôpitaux, les refuges et les clubs sportifs".

Lorsqu'il était chef de l'opposition travailliste en 2022, Keir Starmer avait déclaré dans le Times que "les femmes transgenres sont des femmes", et ce "du point de vue de la loi". Mais il n'a pas souhaité répéter cette affirmation sur ITV mardi. "Je pense que la Cour suprême a répondu à cette question", a-t-il simplement commenté, ajoutant qu'une femme est "un adulte de sexe féminin".

La ministre de l'Education Bridget Phillipson a précisé lundi sur la BBC que "l'accès aux services" tels que les toilettes devrait désormais "être basé sur le sexe biologique", et que les femmes transgenres devraient utiliser les toilettes réservées aux hommes en l'absence d'autres solutions, comme des toilettes unisexes.