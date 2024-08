Olaf Scholz et Keir Starmer annoncent un traité inédit pour «redéfinir» leurs relations bilatérales

Le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont annoncé mercredi à Berlin un nouveau traité bilatéral inédit visant à "redéfinir" les relations entre l'Allemagne et le Royaume-Uni après le Brexit. Ce traité sera "la chance d'une génération" de resserrer les liens entre les deux pays dans différents domaines, dont le commerce, la défense, la science et la technologie, a déclaré Keir Starmer qui effectuait à Berlin sa première visite dans le pays depuis sa prise de fonction début juillet.

Un traité qui "ne signifie pas revenir sur le Brexit ou réintégrer le marché unique"

Cette redéfinition des liens avec l'Allemagne, et plus généralement avec l'Union européenne, "ne signifie pas qu'il faille revenir sur le Brexit ou réintégrer le marché unique ou l'union douanière, mais cela signifie une relation plus étroite", a-t-il réaffirmé. Olaf Scholz a salué cette initiative et dit vouloir "saisir cette main tendue" par Londres, lors d'une conférence de presse commune. "Dans les mois à venir, nous travaillerons ensemble à l'élaboration" de ce traité "qui reflète toute l'étendue de nos relations", a-t-il indiqué. "Il n'existe pas encore de traité de ce type entre l'Allemagne et le Royaume-Uni", a insisté le chancelier.

"Ensemble, nous voulons renforcer le pilier européen de l'Otan. À cet égard, une coopération plus étroite en matière de politique de sécurité jouera aussi un rôle important", a-t-il précisé. Tous deux ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine face à la guerre d'agression russe. "L'Allemagne et la Grande-Bretagne sont fermement engagées aux côtés de l'Ukraine. Nous poursuivrons notre soutien financier, économique, politique et militaire tant que cela sera nécessaire", a déclaré Olaf Scholz alors que Berlin a prévu de réduire le budget consacré à l'aide militaire bilatérale l'an prochain.

Ce soutien durera "aussi longtemps qu'il le faudra" a renchéri son homologue britannique. Après Berlin, Keir Starmer est attendu à Paris mercredi soir pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques et doit être reçu par le président Emmanuel Macron jeudi à l'Élysée.