Joe Biden déplore «l'effroyable montée» de l'antisémitisme depuis la guerre à Gaza

Le président américain Joe Biden a déploré dimanche, lors de la commémoration du sixième anniversaire de l'attaque meurtrière contre une synagogue de Pittsburgh, une "montée effroyable" de l'antisémitisme depuis le début de la guerre à Gaza. En 2018, 11 fidèles juifs avaient été tués dans une synagogue de Pittsburgh, en Pennsylvanie, par un extrémiste de droite lors de l'attaque antisémite la plus meurtrière du pays.

"Le traumatisme de cette journée et de ses conséquences sont exacerbés par la montée de l'antisémitisme en Amérique"

La commémoration cette année de cette attaque coïncide aussi, selon le calendrier hébreu, le même jour que celle sans précédent du Hamas du 7 octobre de l'année dernière, qui a déclenché la guerre en cours à Gaza. "Un an plus tard, le traumatisme de cette journée et de ses conséquences sont exacerbés par la montée effroyable de l'antisémitisme en Amérique et dans le monde", a déclaré Joe Biden dans un communiqué. Le président américain, dont l'administration soutient Israël depuis le début du conflit, a déclaré avoir lancé avant le 7 octobre la première stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme dans son pays.

"Nous la mettons en œuvre de manière offensive", a-t-il déclaré, ajoutant que son administration consacrait 1,2 milliard de dollars pour assurer la sécurité physique des synagogues, des écoles juives et d'autres organisations à but non lucratif. En outre, le ministère de la Justice enquête et poursuit les crimes antisémites, a-t-il déclaré. Les campus universitaires américains ont été secoués au début de cette année par des manifestations contre la guerre à Gaza.

L'attaque du Hamas du 7 octobre a fait 1.206 morts, pour la plupart des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de chiffres officiels israéliens. Au moins 42 924 Palestiniens, dont une majorité de civils, ont depuis été tués lors de l'offensive israélienne sur Gaza, selon les chiffres du Hamas, que l'ONU considère comme fiables.