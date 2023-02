«Je suis épuisé» : les Ukrainiens se confient un an après le début de l'invasion russe

Un an de guerre en Ukraine et toujours pas le moindre espoir de paix. Ni les appels au dialogue de la Chine, ni les sanctions économiques contre Moscou ne sont parvenues à faire taire les armes. La guerre entraîne avec elle son cortège d'horreurs avec des bombardements aveugles et des atrocités commises contre la population. Au total, 70.000 crimes de guerre ont été recensés à ce jour et 8 millions d'Ukrainiens forcés à l'exil. Et pourtant, l'Ukraine résiste. De Kramatorsk à Kiev, en passant par Irpin, Europe 1 a pu mesurer la détermination d'un peuple à ne pas céder.

Ce jour-là, une nouvelle alerte aux missiles retentit à Kramatorsk, dans le Donbass. À la question "en avez-vous marre ?", Sergueï répond "oui, je suis épuisé par tout cela", déplore-t-il. "Dans toute l'Ukraine, tu peux te prendre un missile. Moi, j'ai juste envie de partir loin sur une île."

"S'il faut aller au front, j'irai"

Dans le centre-ville de Kiev, les magasins arrosent les rues de musique. Pour Dmytro, patron d'un bar-galerie d'art, "cette fatigue en vaut le coup. Moralement, on est épuisés, mais on n'a plus aucun sentiment envers la Russie", confie l'homme. "Avant la guerre, il y en avait, mais c'est fini. S'il faut aller au front, j'irai. Comme j'ai 54 ans, je serai convoqué dans les derniers mois."

À 20 kilomètres de là, à Irpin, Véra est elle aussi épuisée, mais elle pense au futur. "Tu ne peux rien prévoir, tu ne peux pas rêver. Mais on ne veut pas vivre à la russe sans loi et en bandits. On va tenir autant que nous pourrons pour l'avenir de nos enfants." Du Donbass à Kiev, ils placent tous leurs espoirs, comme ils disent, "à l'Ouest".