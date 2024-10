«Je n'ai pas encore surmonté le traumatisme» : à Tel-Aviv, les Israéliens marqués à vie par le 7-Octobre

La société israélienne s'apprête à commémorer le premier anniversaire du massacre du 7 octobre 2023, perpétré par les terroristes du Hamas. En ce jour de Chabbat, les fêtes du Nouvel an juif, Roch Hachana, viennent de se terminer. Sur place, des célébrations forcément particulières à l'approche de cette date anniversaire.

Au micro d'Europe 1, Eden confie ne cesser de repenser à cette journée cauchemardesque. "C'est très émouvant pour nous, avec des hauts et des bas, et tout nous ramène au 7 octobre", affirme-t-il. "Ça va faire un an et je n'ai pas encore surmonté le traumatisme. Nous sommes toujours en guerre, les otages sont toujours à Gaza et c'est très triste, on y pense tous les jours", partage cet habitant.

Des commémorations dès ce dimanche

Ce jeune homme compte participer au grand rassemblement organisé lundi soir par les familles d'otages à Tel-Aviv. Omer, lui, passera la journée avec ses proches. Les prochains jours vont être difficiles pour lui. "Nos plaies sont toujours ouvertes. Je pense que ça va prendre des années pour que l'on se sente mieux", concède cet Israélien. "Le 7 octobre, il faut que l'on se recueille, que l'on en parle avec nos proches, c'est un jour de mémoire. Dans le même temps, c'est aussi très important d'essayer d'aller de l'avant", ajoute-t-il.

D'autres passants disent justement essayer d'aller de l'avant, mais la guerre et le sort des otages les en empêchent. Les commémorations du 7 octobre débutent dès ce dimanche partout dans le pays.