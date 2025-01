Israël va cesser tout contact avec l'Unrwa, avec le soutien américain

En conflit avec l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens depuis le début de la guerre à Gaza, l'Etat d'Israël a annoncé ce mardi 28 janvier couper tout lien avec l'organisation internationale à partir du 30 janvier, au grand dam de l'ONU.

Israël va cesser tout contact avec l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) et "quiconque agissant en son nom" à partir du 30 janvier, a déclaré mardi l'ambassadeur israélien à l'ONU, une décision soutenue par les Etats-Unis mais qui pour l'ONU met en danger "l'avenir des Palestiniens".

Une demande "manifestement déraisonnable et contradictoire avec les obligations internationales d'Israël"

"J'informe par la présente les Nations unies et le Conseil de sécurité que la législation concernant les activités de l'Unrwa en Israël entrera officiellement en vigueur dans 48 heures le 30 janvier", comme décidé par le Parlement en octobre, a déclaré Danny Danon devant la presse avant une réunion du Conseil de sécurité sur la question.

Comme écrit la semaine dernière dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, il a répété que l'agence devrait avoir quitté à cette date toutes ses installations à Jérusalem, y compris Jérusalem-Est annexé par Israël. Cela concerne notamment des écoles et des centres de santé.

Antonio Guterres y a répondu en regrettant cette décision et demandant que "le gouvernement d'Israël la retire". "Cette demande unilatérale de cesser les opérations et d'évacuer les installations avec une mise en demeure de moins d'une semaine est manifestement déraisonnable et contradictoire avec les obligations internationales d'Israël", a-t-il écrit dans ce courrier daté de lundi.

Il y souligne qu'Israël ne peut "exercer de pouvoir de souveraineté sur aucune partie du Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est".

Danny Dannon a d'autre part annoncé qu'Israël mettrait "fin à toute collaboration, communication, et contact avec l'Unrwa et quiconque agissant en son nom", alors que certains ont évoqué la possibilité que des Etats membres ou d'autres agences servent d'intermédiaire entre l'Unrwa et les autorités israéliennes.

"Cette décision n'a pas été prise à la légère, ni rapidement. Ce n'est pas une décision politique. C'est une décision nécessaire", a ajouté l'ambassadeur, dont le pays accuse l'agence d'être infiltrée par le Hamas et certains de ses employés d'avoir participé à l'attaque sans précédent du 7 octobre 2023 contre Israël.

Unrwa, "colonne vertébrale" de l'aide humanitaire à Gaza

Alors que l'administration de Joe Biden, tout en suspendant les contributions financières à l'Unrwa, avait plaidé pour la poursuite de ses opérations, l'ambassadrice américaine par intérim Dorothy Shea a soutenu lundi la "décision souveraine" d'Israël de fermer les établissements de l'Unrwa à Jérusalem.

"L'exagération des effets de ces lois et l'insinuation que cela mettra à l'arrêt toutes les opérations humanitaires est irresponsable et dangereuse", a-t-elle estimé, affirmant que l'Unrwa "n'est pas et n'a jamais été la seule option pour l'aide humanitaire".

L'ONU et de nombreux Etats membres répètent au contraire inlassablement qu'il n'y a pas d'alternative à l'Unrwa, qu'ils considèrent notamment comme la "colonne vertébrale" de l'aide humanitaire à Gaza.

"L'attaque incessante contre l'Unrwa met en danger les vies et l'avenir des Palestiniens à travers le territoire palestinien occupé", a insisté le chef de l'Agence, Philippe Lazzarini, devant le Conseil.

La législation israélienne qui va "handicaper" l'Unrwa, "se moque du droit international", "défie les résolutions de ce Conseil et de l'Assemblée générale" et "impose des contraintes massives aux opérations de l'Unrwa", a-t-il dénoncé.

Mais "nous sommes malgré tout déterminés à rester et faire notre travail jusqu'à ce que ce ne soit plus possible", a-t-il insisté.

L'ambassadeur palestinien à l'ONU, Riyad Mansour, a lui souligné que seules l'Autorité palestinienne et l'Unrwa étaient capables de "répondre aux conditions désastreuses et restaurer les vies et l'espoir du peuple palestinien". "Mais Israël exige que tout le monde les abandonne et les contourne, nous condamnant à l'échec", a-t-il ajouté.