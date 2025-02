Israël : un otage libéré apprend le prénom de sa fille et le trouve «parfait»

Après quasiment 500 jours de captivité dans la bande de Gaza, l'otage Israélo-Américain Sagui Dekel Chen a été relâché samedi avec deux autres otages et a retrouvé sa famille. Il a ainsi apprit le prénom de sa troisième fille, née pendant son absence et aujourd'hui âgée de 14 mois, le qualifiant de "parfait".

"C'est parfait!". Il ne faut pas plus d'une seconde à Sagui Dekel-Chen, otage israélien libéré samedi après quasiment 500 jours de captivité dans la bande de Gaza pour acquiescer au prénom de sa fille née pendant son absence.

A son arrivée au "point de réception" installé dans le sud d'Israël pour les première retrouvailles avec ses proches, le père de famille de 36 ans tombe tour à tour dans les bras de sa femme, de sa mère puis de son père, selon des images diffusées par le gouvernement israélien.

La caméra filme ensuite un court dialogue entre Sagui et Avital Dekel-Chen enlacés front contre front entre deux photos de paysage sur les murs blancs d'une antichambre aux airs de salle d'hôpital, sous le regard attendri et ému des parents de l'ex-otage.

"Tu te souviens comment tu voulais l'appeler?" demande la femme à propos de l'enfant qu'elle attendait lorsqu'il a été enlevé le 7 octobre 2023 pendant l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas dans le sud d'Israël.

"Mazal", répond-il immédiatement à moitié interrogatif. Eh bien "elle s'appelle Shahar Mazal" (ce qui peut se traduire par Aurore propice), reprend-elle dans un grand sourire. "Oooh, c'est parfait", réagit le désormais ex-otage avant d'embrasser la mère de sa troisième fille, aujourd'hui âgée de 14 mois.

Les trois otages libérés contre 369 détenus palestiniens

Israélo-Américain, Sagui Dekel Chen a été relâché samedi avec deux autres otages originaires comme lui du kibboutz Nir Oz, dans le sud d'Israël : Sacha Trupanov, Russo-Israélien, et Yaïr Horn, Israélo-Argentin.

En échange, Israël a libéré 369 détenus palestiniens, en majorité des habitants de la bande de Gaza arrêtés pendant l'offensive militaire israélienne lancée en représailles à l'attaque du 7 octobre 2023, mais aussi des condamnés à de lourdes peines pour avoir tué ou participé à des attaques contre des Israéliens.

Il s'agit du sixième échange de prisonniers lors de la fragile trêve entre Israël et le Hamas entrée en vigueur le 19 janvier après plus de 15 mois d'une guerre ayant dévasté la bande de Gaza. "Notre Sagui est rentré", écrit la famille Dekel-Chen dans un communiqué publié par le Forum des familles d'otages, saluant le retour d'"un ami, un fils, un compagnon et, plus important encore, un père".