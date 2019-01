Israël : Netanyahu confirme un raid aérien anti-iranien en Syrie vendredi

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a indiqué dimanche que l'aviation israélienne avait effectué vendredi un raid contre des "entrepôts d'armes" iraniennes dans l'enceinte de l'aéroport international de Damas, une rare confirmation de la part d'un responsable israélien.

"Agir contre l'Iran en Syrie". "Il y a juste 36 heures, notre aviation a attaqué des entrepôts iraniens renfermant des armes iraniennes dans l'aéroport international de Damas", a affirmé Benjamin Netanyahu lors du conseil des ministres hebdomadaire, selon son bureau. "La multiplication des attaques récentes démontrent que nous sommes plus déterminés que jamais à agir contre l'Iran en Syrie, comme nous nous y sommes engagés", a-t-il ajouté. "Nous avons remporté des succès impressionnants en vue de bloquer l'implantation militaire iranienne (...). L'armée israélienne a attaqué des cibles iraniennes et du Hezbollah des centaines de fois", a également affirmé Benjamin Netanyahu.

Le chef d'état major Gadi Eisenkot, dont le mandat arrive à expiration dans les prochains jours, a pour sa part affirmé dans une interview au New York Times: "nous avons frappé des milliers de cibles sans en prendre la responsabilité ou sans en revendiquer le crédit". Dans l'immense majorité des cas, le porte-parole de l'armée se refuse à confirmer ces attaques.

Des missiles israéliens interceptés, selon Damas. La défense anti-aérienne de l'armée syrienne est entrée en action vendredi soir contre des "missiles" tirés par l'aviation israélienne, avait rapporté l'agence officielle syrienne Sana, citant une source militaire selon laquelle un "entrepôt" dans l'enceinte de l'aéroport de Damas avait été touché. "La plupart" des missiles tirés par "des avions militaires israéliens" ont été interceptés, avait affirme la source militaire citée par Sana.

Ces derniers mois, Israël a bombardé à plusieurs reprises des installations militaires du pouvoir de Bachar al-Assad ou de ses alliés, l'Iran et le mouvement libanais du Hezbollah, deux grands ennemis de l'Etat hébreu. Le 17 septembre, lors d'une de ces opérations israéliennes, des batteries syriennes ont abattu par erreur un avion russe, provoquant la mort des 15 soldats russes à bord et semblant remettre en cause la liberté d'action revendiquée par Israël en Syrie.