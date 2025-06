Iran-Israël : le programme nucléaire iranien a-t-il vraiment été dévasté ?

Quelques jours après les bombardements américains sur des sites iraniens, il est encore difficile d'estimer l'impact réel de ces frappes sur le programme nucléaire de l'Iran. Et ce, même si des images satellites permettent de déceler certains dégâts d'ores et déjà causés.

Si les États-Unis jurent avoir causé des dégâts dévastateurs contre le programme nucléaire iranien, après avoir lancé des bombes GBU-57 sur trois de ses sites (Fordo, Natanz et Ispahan), il faudra plusieurs semaines pour en estimer la portée.

La majeure partie du programme nucléaire se trouvant à plusieurs dizaines de mètres sous terre, il est encore impossible de savoir si les 400 kilos d’uranium enrichi ont été détruits lors de cette opération, et ce même si les images satellites permettent de déceler les cratères causés par les frappes.

S'appuyer sur les agents infiltrés

Pour établir précisément le bilan, Américains et Israéliens vont poursuivre les interceptions de communications, sauf que les états-majors iraniens savent désormais que leur arsenal militaire est transparent pour Israël et que leurs transmissions sont écoutées. On peut donc penser que le régime va tenter d’intoxiquer ses ennemis.

Israël va ainsi devoir s’appuyer sur des sources humaines, des agents infiltrés du Mossad ou des militaires iraniens prêts à trahir. D’autant que seule une petite partie des ingénieurs et de chercheurs iraniens qui travaillaient sur le programme nucléaire ont été éliminés.

Les archives du programme ayant sans doute été dispersées un peu partout dans le pays, le danger concerne désormais une reconstitution du chantier nucléaire iranien. Cette fois-ci en parfaite clandestinité, sous les radars de la communauté internationale.