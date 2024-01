Israël-Hamas : le Mossad poursuit la traque des terroristes palestiniens, y compris à l'étranger

"Nous allons régler leur compte aux assassins". Une déclaration forte du chef du Mossad cette semaine. La mort du numéro 2 du Hamas n'est ainsi que le début d'une longue traque qui doit conduire à éliminer un à un les terroristes responsables des massacres du 7 octobre 2023. Preuve de la volonté des Israéliens de parvenir à leurs fins, 34 personnes, soupçonnées d'espionnage au profit de l'état hébreu, ont été arrêtées en Turquie.

Des traques bien connues du service des renseignements israélien

Pour Yvonnick Denoël, spécialiste du renseignement et auteur des "Guerres du Mossad", les déclarations du chef des renseignements sont à prendre très au sérieux : "Les pays qui hébergent des responsables du Hamas sont particulièrement sur leurs gardes. Il est certain que le Mossad est le service le plus agressif au monde en matière d'élimination physique. On en dénombre plus de 2.500". Un chiffre bien supérieur que ce qu'ont pu faire les Russes et les Américains durant toute la guerre froide.

D'autant que le Mossad a déjà eu à faire ce genre de traque par le passé. Notamment avec l'opération qui a suivi les attentats lors des Jeux olympiques de Munich en 1972, qui tua onze athlètes israéliens. Cinq unités du Mossad avaient ainsi traqué les terroristes palestiniens. Il leur aura fallu sept années pour tuer le chef du commando de "Septembre noir".