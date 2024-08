Israël : l'armée annonce avoir ramené le corps d'un soldat retenu otage à Gaza

"Les forces de l'armée ont récupéré à Gaza le corps d'un soldat tombé au combat (et dont la dépouille avait été enlevée NDLR) le 7 octobre en territoire israélien. A la demande de la famille, la publication de son nom n'a pas été autorisé", indique l'armée dans un communiqué.

"Les otages encore en captivité ne peuvent se permettre le luxe d'attendre une opération de sauvetage"

Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, a félicité les forces de sécurité et précisé que le militaire avait été tué "en défendant les localités proches de Gaza". "Les otages encore en captivité ne peuvent se permettre le luxe d'attendre une opération de sauvetage", a réagi le Forum des familles d'otages dans un communiqué. "Le retour des otages se fera uniquement dans le cadre d'un accord", ajoute le texte.

L'attaque lancée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas a entraîné la mort de 1.199 personnes côté israélien, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles. L'offensive militaire de représailles israéliennes sur la bande de Gaza, où le Hamas a pris le pouvoir en 2007, a dévasté ce petit territoire et fait au moins 40.534 morts, selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, qui ne détaille pas le nombre de civils et de combattants tués. Selon l'ONU, la majorité des morts sont des femmes et des mineurs.

Sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre, 103 sont toujours retenues à Gaza, dont 33 déclarées mortes par l'armée israélienne.