Israël-Iran : quel est le rapport de force dans le conflit ? L'analyse de l'ancien colonel Peer de Jong

Invité d'Europe 1 Matin Week-end au neuvième jour du conflit entre Israël et l'Iran, l'ex-colonel Peer de Jong livre son analyse du conflit. Si au cours de la première semaine, Israël avait un rapport de force largement favorable, les choses sont en train de se rééquilibrer.

Un rapport de force "complètement déséquilibré", mais loin d'être figé. Cela fait neuf jours qu'Israël a lancé l'opération "Rising Lion", attaque d'envergure contre l'Iran. Un laps de temps court, qui n'empêche pas Peer de Jong de tirer un premier bilan de la balance des forces des deux bélligérants. "Les Israéliens dominent totalement le sujet, puisque leur opération a été menée en 3 temps", explique au micro d'Europe 1 Matin Week-end l'ancien colonel des troupes de marine.

Les missiles, le "domaine d'expertise" des Iraniens

"Dans un premier temps, c'était une manœuvre de renseignement qui est extrêmement élaborée. [...] Concrètement, où étaient les centres, les batteries de tir, les centres de commandement, etc. Le deuxième point, c'est une manœuvre de brouillage, dans une manœuvre de guerre électronique, quelque part. La troisième, c'est le ciblage : ils ont pratiqué une opération où ils ont totalement décapité le système pendant quelques jours."

Mais une fois le choc passé, "les Iraniens réagissent". "Ils ont un domaine d'expertise qui sont les missiles. Donc aujourd'hui, il y a une espèce de rééquilibrage progressif" dans le conflit, avance celui qui est également vice-président de l’Institut Themiis spécialisé dans les questions de paix et de sécurité.

"Le chronomètre tourne pour les Israéliens"

"Autant la première semaine a été à 99,9% israélienne, autant on voit que dans les jours qui arrivent, concrètement, les Iraniens se ressaisissent et commencent à réagir. Les missiles sont de plus en plus nombreux sur Israël." Des missiles tellement nombreux qu'ils ont montré les failles de l'emblématique Dôme de fer qui protège le territoire israélien.

"Le chronomètre tourne pour les Israéliens", résume l'expert. "Et [pour Israël] il faut absolument détruire ou en tout cas annihiler cette menace nucléaire iranienne qui a été réitérée de très nombreuses fois."