Moyen-Orient : après l'explosion d'un missile iranien dans un quartier résidentiel de Beer-Sheva, la résilience des Israéliens

Alors qu'Israël et l'Iran lancent régulièrement des missiles sur des cibles sur le territoire adverse, les populations locales elles, ne peuvent que constater les dégâts. Dans le sud de l'Israël, à Beer-Sheva, un missile iranien est tombé dans un quartier résidentiel, blessant plusieurs riverains et détruisant tout sur son passage.



La guerre entre Israël et l'Iran se poursuit. Alors que de nouvelles frappes israéliennes ont été effectuées sur des sites de stockage et de lancement de missiles iraniens, les habitants de l'Etat hébreu vivent désormais au rythme des alertes aériennes.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ce vendredi ainsi, des missiles ont touché la ville de Beer-Sheva, dans le Sud d'Israël. Une frappe à l'aube, qui a soufflé plusieurs immeubles d'habitations. Le visage couvert de poussière, un jeune homme sort d'un immeuble éventré.

Des habitants venus récupérer des affaires personnels

Dans ses mains quelques vêtements, une trousse de toilette, deux vinyles, tout ce qu'il a pu récupérer dans son appartement soufflé par l'explosion, le missile s'est écrasé juste devant chez lui. Son voisin, Pavel, veut également retrouver ce qu'il peut.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C'était une énorme explosion ! Je suis rentré aussi vite que possible retrouver mes enfants et maintenant on essaie de prendre nos affaires parce que l'on part vivre dans un hôtel", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Et alors qu'il se dirige vers les ruines de son immeuble, il rappelle à ses enfants de ne pas jouer avec les débris de verre présents dans la rue. Ici, seule la structure a tenu le choc et encore... Sarah habite un peu plus loin, elle ne veut prendre aucun risque.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"C'est vraiment effrayant"

"On ne se sent plus en sécurité parce qu'on a peur que l'immeuble s'effondre, c'est vraiment effrayant, on a vu toutes les voitures en feu sur le parking, je n'ai jamais vécu une telle explosion et pourtant j'ai assisté à plusieurs guerres, vu de nombreuses explosions ici à Beer-Sheva", confie-t-elle.

Les carcasses carbonisées des voitures ont depuis été enlevées, le cratère de l'explosion rebouché, comme pour passer rapidement à l'après, à la reconstruction, dans un pays où la guerre s'est ancrée dans le quotidien.