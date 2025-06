Iran-Israël : «Je préfère être ici avec la guerre et sans maison qu'en France», lâche une habitante de Tel-Aviv

Emma, une jeune auditrice de 19 ans qui habite à Tel-Aviv, explique qu'elle préfère vivre sous les missiles iraniens qu'en France. Elle s'explique dans "On marche sur la tête". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Elle a 19 ans, a perdu sa maison, "tous [ses] repères" et pourtant, elle ne songe pas un seul instant à rentrer en France. Une semaine après le début de la guerre entre l'Iran et Israël, Emma vit un cauchemar. "J'ai une roquette qui est tombée sur ma maison dimanche, je suis traumatisée, tout est détruit, les vitres ont explosé, il y a un trou dans le mur. C'était très compliqué à vivre, j'étais dans la chambre forte à ce moment-là, sinon je n'aurais pas survécu. Et quand on est sorti de là, on a vu les dégâts, les incendies, tout s'était détruit. Vraiment, mentalement, c'est très compliqué en ce moment", explique la jeune fille qui vit à Tel-Aviv dans On marche sur la tête

Pourtant, quand on lui demande si elle songe à rentrer à Paris, ville dans laquelle elle a grandit, le trémolo qu'elle avait dans la voix jusque-là cesse. Et la réponse fuse : "Non, pas du tout." Pourquoi ? "C'est très paradoxal ce que je dis, mais je préfère être ici avec la guerre et sans maison qu'en France. Parce qu'au moins ici, je sais qu'il y a tout le monde pour m'aider, tout le monde qui est à mon écoute, qui est prêt à tout donner pour moi."