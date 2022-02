Invasion russe : à Strasbourg, la communauté ukrainienne très inquiète

REPORTAGE

Le scénario tant redouté par la communauté internationale a bien eu lieu. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé à l'aube une "opération militaire" en Ukraine où de puissantes explosions ont retenti dans plusieurs villes du pays. Les séparatistes pro-russes ont avancé à l'Est. Comment les Ukrainiens de France vivent-ils la situation ? Beaucoup d'entre eux se sont réunis à Strasbourg pour manifester leur peur et leur colère.

"Mes enfants sont partis à l'école les larmes aux yeux"

Olga vit en France depuis 17 ans. Plusieurs membres de sa famille sont toujours à Kiev. Elle est évidemment très inquiète et reste accrochée à son téléphone, d'abord pour rassurer ses enfants adolescents qui vivent ici avec elle à Strasbourg, mais qui sont terrifiés par la situation en Ukraine. "Mon fils et mes enfants sont partis à l'école aujourd'hui avec les larmes aux yeux", confie-t-elle à Europe 1. "Ils m'appellent chaque heure pour demander ce qu'il se passe et comment évolue la situation en Ukraine".

Olga a beaucoup de famille à Kiev : sa mère, sa sœur, des nièces, des cousins. Elle a pu les avoir ce matin au téléphone. Ils lui ont confirmé avoir entendu des bombardements cette nuit. "Ils sont maintenant à la maison parce que vraiment, c'était déjà trop tard pour partir de Kiev et qu'il y a des bombardements partout", explique-t-elle, très inquiète. "C'est mieux d'attendre un peu pour partir. Ils sont très mal".

Rassemblement de la communauté ukrainienne

Olga espère bientôt pouvoir accueillir sa famille chez elle, ici à Strasbourg. Mais aujourd'hui, elle aimerait presque être là bas avec eux, en Ukraine, pouvoir faire quelque chose. En attendant, elle participe cet après midi, à 15h, à un rassemblement de la communauté ukrainienne, place Kléber, à Strasbourg.