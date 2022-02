Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de la situation sur place

L'ESSENTIEL

L'armée russe a débuté dans la nuit de mercredi à jeudi une invasion de l'Ukraine sous forme d'attaques coordonnées sur plusieurs fronts. Des forces terrestres russes sont également entrées sur le territoire ukrainien, notamment depuis la Crimée annexée. Cela fait maintenant plusieurs heures que les combats ont commencé. Europe 1 fait le point sur l'évolution de la situation.

Les principales informations à retenir : Après des semaines de tension, Vladimir Poutine a lancé une offensive sur l'Ukraine

L'Ukraine annonce avoir perdu au moins 40 soldats et une dizaine de civils aurait été tué

Des infrastructures ont été bombardées, y compris à l'ouest de l'Ukraine

Quel est le bilan humain ?

L'Ukraine annonce avoir perdu au moins 40 soldats et une dizaine de civils aurait été tué. Kiev affirme avoir abattu cinq avions et un hélicoptère russe, tuant au moins 50 occupants. Ce jeudi matin les gardes-frontières ukrainiens ont indiqué des soldats russes sont entrés via le Bélarus mais à l'heure qu'il est, la seule progression terrestre revendiquée par Moscou se déroule dans le Donbass avec environ trois kilomètres d'avancée pour les colonnes blindées.

Cette attaque se déroule selon une stratégie globale, avec des bombardements ciblés sur les infrastructures dans tout le pays autour de Lviv, à l'ouest près de la frontière polonaise, autour de Kiev également sur Odessa et Marioupol les deux grands ports du sud, ou encore de Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, tout à l'est près de la Russie.

Quelle est la stratégie de la Russie ?

L'objectif de Vladimir Poutine est de viser l'armée ukrainienne et non pas la population. Ce que veut la Russie, c'est d'abord neutraliser les forces qui pourraient représenter un danger pour l'avancée de la Russie. Kramatorsk, la ville de garnison principale, a été touchée. L'Armée russe revendique la destruction des bases aériennes, de l'aviation ukrainienne, des forces anti-aériennes... Autant de domaines dans lesquels l'Ukraine avait réussi à se renforcer depuis 2014, avec entre autres l'achat de drones à la Turquie.

Et l'insistance de l'armée russe à parler des armes de précision et des objectifs militaires en dit long sur cette volonté de ne pas se mettre la population civile à dos trop rapidement et, en creux, en dit long également sur la cible finale, c'est-à-dire le pouvoir ukrainien actuel et Volodymyr Zelensky. C'est donc un message d'équilibriste un peu étrange : "On vous envahit, mais on n'a rien contre vous, seulement contre votre pouvoir."

Où en est la situation au Donbass ?

Contacté par Europe 1, l'envoyé spécial du Figaro au Donbass, Alain Barluet, est revenu sur la situation sur place. "Je me trouve actuellement dans un quartier de Donetsk, vers le nord. Tout est très calme, il y a peu de monde dans les rues et peu de voitures. En parlant aux habitants, et notamment à ceux qui habitent un peu plus au nord, on apprend que les bruits sourds de l'artillerie, qu'on entend d'ailleurs toujours sporadiquement, ont duré plusieurs heures", a-t-il expliqué.

"Ce que l'on sait, c'est que manifestement, les forces de la république populaire de Donetsk, cette république séparatiste qui a été reconnue lundi dernier par Vladimir Poutine, ont donné toute leur artillerie sur les forces ukrainiennes au nord, au sud, sur toute la ligne de front avec l'aide des Russes. Et que ces forces sont entrées dans la partie ukrainienne du Donbass tenue par les Ukrainiens", a poursuivi Alain Barluet.

Selon lui, les sentiments sur place sont très mitigés. "Il y a bien sûr de l'inquiétude, mais aussi une forme de soulagement d'être appuyés par les Russes. Les gens ici ont le sentiment qu'ils sont protégés par cette force considérable qui s'est massée au cours du mois dernier pas loin de leur frontière et qu'au moindre danger la Russie réagira. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle a fait à l'appel du président de cette république séparatiste mercredi soir."