Instructeurs militaires en Ukraine : Emmanuel Macron veut «finaliser une coalition» rapidement

Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé vendredi qu'il souhaitait "finaliser une coalition" de pays prêts à envoyer en Ukraine des instructeurs militaires, assurant que "plusieurs" des partenaires de la France avaient déjà donné leur accord, sans dévoiler lesquels. "Plusieurs de nos partenaires ont déjà donné leur accord" et "nous allons utiliser les jours à venir pour finaliser une coalition", a déclaré le chef de l'État, depuis l'Élysée, lors d'une conférence de presse commune avec Volodymyr Zelensky, jugeant la demande de son homologue ukrainien "légitime".

"Qui serions-nous pour céder aux invocations ou aux menaces de la Russie ?"

Ce dernier s'est dit "reconnaissant de cette initiative". "On va à l'efficacité, le chemin sera plus court, plus pratique" pour former des soldats ukrainiens, a expliqué Volodymyr Zelensky, alors qu'une loi est entrée récemment en vigueur en Ukraine pour mobiliser davantage d'hommes. Emmanuel Macron a également répondu à la déclaration du porte-parole de l'Ambassade de Russie en France, disant que ces instructeurs seraient une "cible légitime". "Qui serions-nous pour céder aux invocations ou aux menaces de la Russie ?", a-t-il rétorqué.

Le chef de l'État français a aussi annoncé que des formations de pilotes et mécaniciens ukrainiens commenceraient "dans les prochains jours" sur le sol français, pour les préparer à utiliser à terme des avions de chasse Mirage 2000-5 que la France entend céder à l'Ukraine. Il s'est refusé à dévoiler le nombre d'appareils qui seront cédés. Sur le plan diplomatique, le pensionnaire de l'Élysée a aussi promis que "la France continuera" d'appuyer l'Ukraine, "pour tenter d'obtenir le lancement effectif des négociations d'adhésion (à l'Union européenne) d'ici la fin du mois".

La Commission européenne a jugé vendredi que l'Ukraine a rempli toutes les conditions préalables à une éventuelle ouverture de négociations d'adhésion à l'UE, selon des sources diplomatiques à Bruxelles. Mais cette décision requiert l'unanimité et la Hongrie, alliée de la Russie, menace de bloquer le processus. Emmanuel Macron a en outre promis de répéter au prochain sommet de l'Otan son "attachement à ce que l'Ukraine se rapproche de manière irréversible" de l'alliance atlantique.

Enfin, il s'en est vivement pris à certains de ses opposants, notamment en France, qui lui reprochent sa position sur l'Ukraine, accusant certains "pacifistes" d'être des "capitulards".