Russie : Emmanuel Macron appelle à la «libération la plus rapide» du Français arrêté à Moscou

Emmanuel Macron a appelé la Russie à libérer sans délai le Français Laurent Vinatier, un collaborateur d'une ONG suisse accusé de collecter des renseignements sur l'armée russe, qui a été placé vendredi en détention provisoire. "Les éléments de propagande qui ont été donnés sur lui ne correspondent pas à la réalité", a réagi le président français.

"Et donc nous appelons à la clarification de tous les éléments par la Russie et à sa libération la plus rapide", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. "Il mérite toutes les protections", a ajouté le dirigeant français.

Une affaire qui tombe en plein accroissement des tensions entre la Russie et la France

Le tribunal Zamoskvoretski de Moscou a ordonné vendredi, à la demande des enquêteurs, le placement en détention de Laurent Vinatier au moins jusqu'au 5 août, en vue d'un éventuel procès, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place. Cette affaire tombe en plein accroissement des tensions entre la Russie et la France, Moscou étant soupçonnée d'une série d'actes de déstabilisation et de désinformation, et Paris se voyant reproché son soutien croissant à l'Ukraine. Emmanuel Macron avait confirmé dès jeudi soir l'arrestation de ce ressortissant.

"L'ambassade de France à Moscou a immédiatement demandé que l'exercice de la protection consulaire s'applique au titre des dispositions de la Convention de Vienne de 1963", avait indiqué de son côté Christophe Lemoine, porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères. "L'ambassade de France à Moscou et les services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à Paris sont pleinement mobilisés pour apporter leur assistance à notre compatriote", avait-il également souligné.