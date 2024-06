Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron annonce la cession d'avions de combat Mirage 2000-5 à Kiev

Quelques heures après la fin des commémorations du 80e anniversaire du Débarquement des alliés sur les plages de Normandie, le 6 juin 1944, Emmanuel Macron, a évoqué un autre conflit qui fait rage sur le sol européen. Interviewé dans les journaux de 20H de TF1 et France 2, le président de la République continue de dire que "la France veut la paix, mais la paix ne peut pas être la capitulation de l'Ukraine".

"Nous n'avons jamais été dans l'escalade"

Pour éviter ce scénario, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait envoyer de nouveaux avions de combat à l'Ukraine : "On aide les ukrainiens à résister. On va lancer une nouvelle opération avec des avions Mirage 2000-5". Des avions qui seront prochainement livrés et dont les pilotes recevront une formation "dès cet été". Ladite formation devrait durer entre "cinq et six mois".

Le chef de l'État a également déclaré qu'il souhaitait la création d'une "brigade française". L'objectif est de "former 4.500 soldats ukrainiens, de les équiper, de les entraîner et de leur fournir des munitions". Toutes ces mesures viennent de la demande d'aide formulée par le président ukrainien et de son ministre de la Défense qui avaient appelé "l'ensemble des alliés pour former plus vite des soldats". "Nous sommes aux côtés des ukrainiens pour les aider à se défendre, nous n'avons jamais été dans l'escalade", rappelle Emmanuel Macron.

Concernant les menaces de déstabilisation russes contre la France, le président de la République indique que le pays "est prêt et équipé à faire face à tous les risques, qu'ils soient cyber, informationnelle, etc".