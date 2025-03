INFO EUROPE 1 – Après Marseille et Montpellier, l’Algérie suspend ses relations consulaires avec la ville de Nice

Selon les informations d’Europe 1, Alger suspend ses relations consulaires avec Nice et les autorités du département des Alpes-Maritimes. Une décision diplomatique qui intervient quelques jours après l’arrêt des relations avec les consulats algériens de Marseille et de Montpellier. Cette décision entraîne l’arrêt immédiat des auditions consulaires concernant les ressortissants algériens retenus en centre de rétention administrative ainsi que les délivrances des laissez-passer.

Jusqu’où ira l’escalade des tensions diplomatiques entre Paris et Alger ? Selon les informations d’Europe 1, le consulat algérien de Nice suspend à partir d’aujourd’hui ses relations avec les autorités de la ville. Une décision qui gèle les auditions consulaires des détenus et des retenus algériens en France. Plus aucun laissez-passer consulaire ne sera donc délivré à Nice jusqu’à nouvel ordre.

Les consulats de Marseille et Montpellier également impactés

Cette décision intervient quelques jours après l’arrêt des relations avec les consulats d’Algérie à Montpellier et à Marseille, renforçant le bras de fer diplomatique entre Paris et Alger. Depuis plusieurs semaines, les relations entre les deux gouvernements se sont fortement dégradées, l’Algérie refusant de reprendre plusieurs de ses ressortissants en situation illégale, et très souvent condamnés, sur le sol français.

À date, 23 Algériens faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), et expulsés de France, n’ont pas été repris par leur pays d’origine depuis l’expulsion ratée de l’influenceur Doualemn. Il y a quelques jours, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a dénoncé cette situation, annonçant vouloir mettre en place une "riposte graduée" à l’encontre de l’Algérie. Une "liste d’urgence" de plusieurs centaines de personnes en situation irrégulière en France et "au profil dangereux" est en cours d’élaboration. Elle doit être présentée à Alger dans les prochaines semaines.