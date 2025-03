Tensions Paris-Alger : «Nous n'avons aucun intérêt à faire preuve de faiblesse face aux Algériens», estime Hervé Morin

L'ancien ministre des Armées Hervé Morin était l'invité du Grand Rendez-vous Europe 1/ CNews/ Les Echos. Au micro de Pierre de Vilno, le président de la région Normandie affirme que "nous n'avons aucun intérêt à faire preuve de faiblesse face aux Algériens".



La France est-elle trop faible face à l'Algérie ? Alors que les relations diplomatiques entre les deux pays se sont grandement dégradées ces derniers mois, la question de ressortissants algériens sous OQTF et dont le gouvernement algérien ne veut pas, tend un peu plus le dialogue entre Paris et Alger.

Sur le plateau du Grand Rendez-vous Europe 1/ CNews/ Les Echos, Hervé Morin estime "que nous n'avons aucun intérêt à faire preuve de faiblesse face aux Algériens. Parce que de toute façon, nous ne gagnerons rien", notamment sur un plan diplomatique ou économique, conclut-il.